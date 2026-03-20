बेवकूफ हो तुम…’धुरंधर 2′ के मजाकिया रिव्यू पर भड़के परेश रावल, लिख डाली ये बात

Paresh Rawal On Dhurandhar 2: बॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये फिल्म लगातार विवादों में घिरती जा रही है। इस बार मामला जुड़ा है दिग्गज अभिनेता परेश रावल और एक रेडियो जॉकी (RJ) के बीच हुई तीखी बहस से, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।