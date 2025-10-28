100 साल पुराने घर में रहती है ये फेमस एक्ट्रेस, फराह खान देख कर हुईं हैरान

फराह खान ने ऊपर की फ्लोर का टूर करते हुए टेरेस गार्डन को "बहुत खूबसूरत" बताया और घर के सॉफ्ट पेस्टल इंटीरियर गुलाबी सोफे, फ्लोरल कुशन और विंटेज लैंप की तारीफ करते हुए कहा, "सब कुछ बहुत सुंदर है। बिल्कुल तुम्हारी तरह।" लिविंग एरिया में रखी एक अजीब 'मेरी-गो-राउंड' जैसी चीज के बारे में डायना ने बताया कि यह शायद वर्ल्ड वॉर II की शिफ्ट से आया होगा।



डायना के घर के इस 100 साल पुराने घर से प्रभावित होकर फराह खान ने मजाक-मजाक में इसकी तुलना शाहरुख खान के बंगले 'मन्नत' के लिविंग रूम से कर दी। उन्होंने कहा, ये तो शाहरुख खान के मन्नत के लिविंग एरिया जितना है। फराह ने आगे कहा कि उन्हें शाहरुख को यहां बुलाना चाहिए, जिस पर डायना ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई कि वह शाहरुख की मेजबानी करना पसंद करेंगी।