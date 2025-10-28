100 साल पुराने घर में रहती है ये फेमस एक्ट्रेस, फराह खान देख कर हुईं हैरान

100 साल पुराने घर में रहती हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस
Farah Khan Visited Diana Penty 100 year old home: फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने अपने वीडियो व्लॉग में एक ऐसी एक्ट्रेस का घर दिखाया जो 100 साल पुराना है। वह एक्ट्रेस अपनी मां के साथ उस घर में रहती हैं। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि डायना पेंटी हैं। जी हां! वही एक्ट्रेस जो फिल्म कॉकटेल में दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान के साथ नजर आई थीं। मुंबई शहर के बीचों-बीच छिपा यह घर किसी पुराने जमाने के यूरोपियन टुकड़े जैसा लगा। इसकी वीडियो और फोटो देखकर हर कोई हैरान रह गया। खुद फराह खान ने एक्ट्रेस के घर को शाहरुख खान के मन्नत से कंपेयर कर दिया।
फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ जैसे ही डायना पेंटी के घर पहुंची वह हैरान रह गईं। डायना का दो ये मंजिला घर उनके परदादा का है और 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। घर के अंदर फर्नीचर से लेकर सजावट तक लगभग हर चीज उसी जमाने की है, जो इसकी ऐतिहासिक भव्यता को दर्शाती है।
एक्ट्रेस डायना का यह घर पारसी-शैली की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी पहचान ऊंची छतों, फर्श से छत तक की बड़ी खिड़कियों, लकड़ी की सीढ़ियों, बड़े दरवाजों और पत्तों वाले बरामदे से होती है, जो किसी कॉलोनियल जमाने के कॉटेज जैसा लगता है। हेरिटेज घर की इस भव्यता को देखकर फराह खान के कुक दिलीप ने बड़ी आंखों से पूछा, "मैडम, हम कहां आ गए हैं?" इस पर फराह ने मजाक में कहा, "यह एक बहुत बड़ा बकिंघम पैलेस है। मैं आपको लंदन ले आई हूं!"
डायना ने फराह को बताया कि वह इस घर में रहने वाली चौथी पीढ़ी हैं, यह उनके परदादा के समय से यानी 100 साल पहले से यहीं है। जब फराह ने पूछा कि क्या यह पूरा घर उनका है, तो डायना मुस्कुराई और जवाब दिया, "ऊपर मैं हूं और नीचे हम हैं," जिसका मतलब था कि वह अपनी मां और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ इस घर में रहती हैं।
फराह ने आगे डायना से पूरे घर का टूर करने की गुजारिश की। टूर के दौरान, डायना की मां ने बताया कि एक नक्काशीदार लकड़ी की टेबल भी 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, जिस पर फराह ने फिर मजाक किया और कहा, "यह मुझसे भी पुराना है! मैं बहुत खुश हूं कि चीजें मुझसे भी पुरानी हैं।"डायना की टीम मेकअप आर्टिस्ट और अन्य सदस्य जैसे ही अंदर आए, तो फराह ने शानदार अंदाज में कहा, "यह देखो, हीरोइन का ग्रुप! सुंदर हीरोइन हमेशा ग्रुप के साथ आती हैं!"
फराह खान ने ऊपर की फ्लोर का टूर करते हुए टेरेस गार्डन को "बहुत खूबसूरत" बताया और घर के सॉफ्ट पेस्टल इंटीरियर गुलाबी सोफे, फ्लोरल कुशन और विंटेज लैंप की तारीफ करते हुए कहा, "सब कुछ बहुत सुंदर है। बिल्कुल तुम्हारी तरह।" लिविंग एरिया में रखी एक अजीब 'मेरी-गो-राउंड' जैसी चीज के बारे में डायना ने बताया कि यह शायद वर्ल्ड वॉर II की शिफ्ट से आया होगा।
डायना के घर के इस 100 साल पुराने घर से प्रभावित होकर फराह खान ने मजाक-मजाक में इसकी तुलना शाहरुख खान के बंगले 'मन्नत' के लिविंग रूम से कर दी। उन्होंने कहा, ये तो शाहरुख खान के मन्नत के लिविंग एरिया जितना है। फराह ने आगे कहा कि उन्हें शाहरुख को यहां बुलाना चाहिए, जिस पर डायना ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई कि वह शाहरुख की मेजबानी करना पसंद करेंगी।
