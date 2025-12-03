Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Palash Muchhal: शादी टूटने के बाद क्या प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे पलाश मुच्छल? फोटो पर चर्चा हुई तेज

Palash Muchhal Premanand Maharaj: स्मृति मंधाना और मंगेतर पलाश मुच्छल का रिश्ता काफी समय से चर्चा में हैं। जहां पहले पलाश की एक महिला संग फ्लर्टी चैट लीक हुई थी, वहीं एक शख्स की प्रेमानंद महाराज की शरण में बैठे हुए फोटो वायरल हो रही है जिसे देख लोग कह रहे हैं कि भीड़ में नजर आ रहा लड़का पलाश मुच्छल है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 03, 2025

Did Palash Muchhal meet Premanand ji Maharaj after wedding cancelled with Smriti Mandhana picture viral

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना

Palash Muchhal Smriti Mandhana: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल अपनी कैंसिल हुई शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद ही पलाश ने स्मृति को प्रपोज किया था और उनकी शादी 23 नवंबर को होने वाली थी।

हल्दी, संगीत जैसे फंक्शन्स हो चुके थे, फोटोज कपल लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे थे। दोनों परिवारों में बेहद खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण शादी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। इन सबके बीच, सिर्फ स्मृति के पिता ही नहीं, बल्कि पलाश मुच्छल को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बताया गया कि पिता की तबीयत और शादी टलने के तनाव के कारण पलाश को एंग्जायटी (Anxiety) की शिकायत हुई थी।

क्या प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे पलाश? (Did Palash Muchhal visit Premanand ji Maharaj)

तमाम विवादों और तनाव के बीच, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पलाश मुच्छल हाल ही में पहली बार नजर आए। उन्हें मुंबई लौटते समय एयरपोर्ट पर देखा गया था। लेकिन अब एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें एक शख्स प्रेमानंद महाराज की शरण में दिखाई दे रहा है, उसे लेकर लोगों का कहना है कि वह पलाश मुच्छल हैं और वह अपनी शादी को लेकर चल रहे सभी तनाव के बीच, प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए थे।

रेडिट यूजर ने की फोटो शेयर (Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding Canceled)

एक 'रेडिट' यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया है कि 2 दिसंबर को पलाश प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन देख रहे थे, और उन्हें 100% यकीन है कि मास्क पहने हुए व्यक्ति पलाश ही हैं। यूजर ने पलाश की मेहंदी लगी उंगलियों और उनके नामजप माला बैग का दोबारा चेक करने का दावा भी किया। कई नेटिजन्स ने इस बात पर सहमति जताई है। एक यूजर ने लिखा, "उनके बॉडीगार्ड और उसकी मां भी वीडियो में हैं। यह सच में एक साफ संकेत लगता है कि कुछ बहुत गलत है!" यूजर्स ने यह भी बताया कि इस वीडियो में अभिनेता राजपाल यादव भी मौजूद थे। इस फोटो में पलाश हैं या नहीं इसकी पुष्टि पत्रिका नहीं करता, लेकिन इंटरनेट पर लोगों का कुछ और ही कहना है।

7 दिसंबर को शादी की अफवाहों पर भाई ने तोड़ी चुप्पी (Palash Muchhal Smriti Mandhana)

इस बीच, मंगलवार को कई रिपोर्ट्स में यह अफवाह फैली कि स्मृति और पलाश ने 7 दिसंबर को अपनी शादी की नई तारीख तय कर ली है। हालांकि, स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया।

श्रवण मंधाना ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' को बताया, "मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी तक यह शादी पोस्टपोन हो गई है।" उन्होंने वायरल हो रही 7 दिसंबर की तारीख को गलत जानकारी बताया। फिलहाल दोनों परिवारों ने शादी की कोई नई तारीख तय नहीं की है।

पलाश मुच्छल का स्क्रीनशॉट के बाद एक्स-गर्लफ्रेंड संग इंटीमेट प्रपोजल वायरल, ऐसे लुटाते दिखे प्यार
बॉलीवुड
Palash Muchhal intimate proposal viral with ex-girlfriend after cheating allegation on Smriti Mandhana

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

03 Dec 2025 08:48 am

Published on:

03 Dec 2025 08:41 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Palash Muchhal: शादी टूटने के बाद क्या प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे पलाश मुच्छल? फोटो पर चर्चा हुई तेज

