Palash Muchhal: शादी टूटने के बाद क्या प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे पलाश मुच्छल? फोटो पर चर्चा हुई तेज

एक 'रेडिट' यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया है कि 2 दिसंबर को पलाश प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन देख रहे थे, और उन्हें 100% यकीन है कि मास्क पहने हुए व्यक्ति पलाश ही हैं। यूजर ने पलाश की मेहंदी लगी उंगलियों और उनके नामजप माला बैग का दोबारा चेक करने का दावा भी किया। कई नेटिजन्स ने इस बात पर सहमति जताई है। एक यूजर ने लिखा, "उनके बॉडीगार्ड और उसकी मां भी वीडियो में हैं। यह सच में एक साफ संकेत लगता है कि कुछ बहुत गलत है!" यूजर्स ने यह भी बताया कि इस वीडियो में अभिनेता राजपाल यादव भी मौजूद थे। इस फोटो में पलाश हैं या नहीं इसकी पुष्टि पत्रिका नहीं करता, लेकिन इंटरनेट पर लोगों का कुछ और ही कहना है।