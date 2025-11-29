Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर किया ये काम, शादी टूटने की खबरों के बीच आया नया ट्विस्ट

Smriti Mandhana And Palash Muchhal: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ बदलाव किया है जिसे देखकर उनके फैंस खुश हो रहे हैं और शादी की बात पक्की बता रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 29, 2025

Smriti Mandhana Palash Muchhal add evil eye emoji in Instagram bio fans said marriage will happen soon

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल

Smriti Mandhana And Palash Muchhal Instagram: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की हाल ही में शादी कैंसिल हुई है। इसके बाद कई खबरें आईं कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे हैं उनका फ्लर्टी चैट एक लड़की के साथ लीक हुआ था। उसके बाद उसी लड़की ने एक और पोस्ट शेयर कर बताया था कि उनकी और पलाश की केवल मैसेज में बात हुई थी, दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। वहीं, कुछ समय पहले स्मृति ने पलाश संग शादी से रिलेटेड सभी पोस्ट डिलीट कर दिए थे, लेकिन वहीं, अब दोनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम पर वो काम किया है जिससे लोग एक बार फिर दोनों की शादी की बातें कर रहे हैं।

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना ने किया इंस्टाग्राम पर बदलाव (Smriti Mandhana And Palash Muchhal Instagram)

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम बायो में एक ऐसा बदलाव किया है, जिसके बाद फैंस फिर से सवाल कर रहे हैं कि क्या दोनों जल्द ही कोई गुड न्यूज सुनाने वाले हैं। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों ने इंस्टाग्राम बायो में 'इविल आई' (नजर बट्टू) वाली इमोजी लगा दी है। इस बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर गपशप शुरू हो गई है। फैंस तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या यह इस बात का संकेत है कि कपल अभी भी साथ हैं और जल्द ही शादी करने वाला है?

स्मृति मंधाना और पलाश की हो चुकी है शादी कैंसिल (Smriti Mandhana And Palash Muchhal Wedding)

यह बात सभी को पता है कि स्मृति मंधाना और पलाश की शादी पहले ही टल चुकी है। सिंगर के परिवार ने सोशल मीडिया पर बताया था कि क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से शादी को पोस्टपोन किया गया था। अब जबकि स्मृति मंधाना के पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, फैंस यही जानना चाहते हैं कि क्या उनकी शादी की नई तारीख जल्द ही सामने आएगी?

पलाश पर लगे थे अफेयर के आरोप (Palash Muchhal Affair News)

इस बीच, यह कपल बेवफाई की अफवाहों में भी घिर चुका था। सोशल मीडिया पर तेजी से ऐसी खबरें उड़ी थी कि शादी से ठीक एक दिन पहले स्मृति ने कथित तौर पर अपने मंगेतर पलाश को उनकी प्री-वेडिंग फंक्शन के लिए डांस सिखाने आई एक कोरियोग्राफर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। हालांकि, इन अफवाहों की आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन इन खबरों ने दोनों के रिश्ते पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। पलाश का परिवार इन आरोपों पर चुप्पी साधे हुए है।

जल्द शादी को लेकर खबरें हुईं तेज

इन सब विवादों के बीच, दोनों का एक जैसी इमोजी लगाना अब इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद उनके रिश्ते में सब ठीक हो गया है। फैंस का कहना था कि इस कपल की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, और शायद इसीलिए दोनों ने अपने रिश्ते को बुरी नजर से बचाने के लिए यह 'इविल आई' इमोजी लगाई है। फैंस को उम्मीद है कि ये दोनों जल्द ही शादी करके इन अफवाहों पर विराम लगा देंगे।

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

29 Nov 2025 12:43 pm

Published on:

29 Nov 2025 12:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर किया ये काम, शादी टूटने की खबरों के बीच आया नया ट्विस्ट

