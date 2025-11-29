स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर किया ये काम, शादी टूटने की खबरों के बीच आया नया ट्विस्ट

Smriti Mandhana And Palash Muchhal Instagram: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की हाल ही में शादी कैंसिल हुई है। इसके बाद कई खबरें आईं कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे हैं उनका फ्लर्टी चैट एक लड़की के साथ लीक हुआ था। उसके बाद उसी लड़की ने एक और पोस्ट शेयर कर बताया था कि उनकी और पलाश की केवल मैसेज में बात हुई थी, दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। वहीं, कुछ समय पहले स्मृति ने पलाश संग शादी से रिलेटेड सभी पोस्ट डिलीट कर दिए थे, लेकिन वहीं, अब दोनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम पर वो काम किया है जिससे लोग एक बार फिर दोनों की शादी की बातें कर रहे हैं।