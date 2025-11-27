पलाश मुच्छल के हॉस्पिटल में एडमिट होने की असली वजह आई सामने, डॉक्टर ने कहा- उन्हें हार्ट अटैक नहीं…

पलाश मुच्छल की हेल्थ पर डॉक्टर का बड़ा खुलासा
Palash Muchhal Health Update: स्मृति मंधाना को धोखा देने की खबरों को लेकर पलाश मुच्छल इन दिनों चर्चा में हैं। दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया था। क्योंकि स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। इसके तुरंत बाद पलाश को भी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अब पलाश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनकी हालत स्थिर है। ऐसे में उन्हें क्या हुआ था एडमिट होने की असली वजह सामने आ गई है। उनके डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है...
पलाश मुच्छल का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर एक अपडेट जारी किया है। जिसमें यह खुलासा किया गया है। मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, पलाश मुच्छल को सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई थी। जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया था। अब पलाश का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया, "पलाश की हालत किसी गंभीर दिल के दौरे से जुड़ी नहीं थी उनकी तबीयत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से खराब हुई थी।
शुरुआत में, पलाश को सांगली के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें शुरुआती इलाज (फर्स्ट-एड ट्रीटमेंट) दिया गया। लेकिन जब उनकी हालत में खास सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें सोमवार (24 नवंबर) देर रात मुंबई के एक बेहतर अस्पताल में शिफ्ट किया गया था।
शुरुआत में पलाश ने डॉक्टरों को सीने में तेज दर्द, बेचैनी और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों के बारे में बताया था। इसके बाद, डॉक्टरों की टीम ने तुरंत ईसीजी (ECG) और 2डी इकोकार्डियोग्राफी (2D Echocardiography) सहित सभी आवश्यक कार्डियक टेस्ट किए थे।
डॉक्टर ने आगे बताया, "जांच के दौरान, कुछ लेवल थोड़े बढ़े हुए पाए गए थे, लेकिन किसी भी बड़ी कार्डियक या मेडिकल इमरजेंसी का कोई संकेत नहीं मिला था।" ऐसे मामलों में बेसिक ट्रीटमेंट के तौर पर, उन्हें तुरंत ऑक्सीजन थेरेपी दी गई थी। शुरुआती तौर पर ठीक होने के बाद, पलाश को एक जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया था।
डॉक्टरों को संदेह है कि यह पूरी घटना ज्यादातर स्ट्रेस से जुड़ी परेशानी की वजह से हुई थी, जो उनकी वर्तमान स्थिति (शादी टलने) को लेकर चिंता से और भी बढ़ गई थी। डॉक्टरों के अनुसार, आराम और सपोर्टिव केयर मिलने से उनकी हालत में लगातार सुधार हुआ, और अब उनके स्ट्रेस लेवल में भी काफी कमी आई है।
