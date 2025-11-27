Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पलाश मुच्छल के हॉस्पिटल में एडमिट होने की असली वजह आई सामने, डॉक्टर ने कहा- उन्हें हार्ट अटैक नहीं…

Palash Muchhal Health: पलाश मुच्छल को क्यों हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, अब इसका बड़ा कारण सामने आ गया है। पहले माना जा रहा था कि उन्हें भी हार्ट अटैक आया है लेकिन अब डॉक्टर्स ने इसका कुछ और कारण बताया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 27, 2025

Palash Muchhal doctor big revealed said not heart attack he had stress after delay wedding with Smriti Mandhana

पलाश मुच्छल की हेल्थ पर डॉक्टर का बड़ा खुलासा

Palash Muchhal Health Update: स्मृति मंधाना को धोखा देने की खबरों को लेकर पलाश मुच्छल इन दिनों चर्चा में हैं। दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया था। क्योंकि स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। इसके तुरंत बाद पलाश को भी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अब पलाश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनकी हालत स्थिर है। ऐसे में उन्हें क्या हुआ था एडमिट होने की असली वजह सामने आ गई है। उनके डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है...

पलाश मुच्छल की हेल्थ पर डॉक्टर्स ने दिया ये अपडेट (Palash Muchhal Health Update)

पलाश मुच्छल का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर एक अपडेट जारी किया है। जिसमें यह खुलासा किया गया है। मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, पलाश मुच्छल को सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई थी। जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया था। अब पलाश का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया, "पलाश की हालत किसी गंभीर दिल के दौरे से जुड़ी नहीं थी उनकी तबीयत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से खराब हुई थी।

पलाश की बिगड़ी थी शादी टलने के बाद तबीयत (Palash Muchhal Smriti Mandhana)

शुरुआत में, पलाश को सांगली के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें शुरुआती इलाज (फर्स्ट-एड ट्रीटमेंट) दिया गया। लेकिन जब उनकी हालत में खास सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें सोमवार (24 नवंबर) देर रात मुंबई के एक बेहतर अस्पताल में शिफ्ट किया गया था।

शुरुआत में पलाश ने डॉक्टरों को सीने में तेज दर्द, बेचैनी और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों के बारे में बताया था। इसके बाद, डॉक्टरों की टीम ने तुरंत ईसीजी (ECG) और 2डी इकोकार्डियोग्राफी (2D Echocardiography) सहित सभी आवश्यक कार्डियक टेस्ट किए थे।

पलाश को नहीं आया था हार्ट अटैक (Doctor Big Revealed on Palash Muchha Health)

डॉक्टर ने आगे बताया, "जांच के दौरान, कुछ लेवल थोड़े बढ़े हुए पाए गए थे, लेकिन किसी भी बड़ी कार्डियक या मेडिकल इमरजेंसी का कोई संकेत नहीं मिला था।" ऐसे मामलों में बेसिक ट्रीटमेंट के तौर पर, उन्हें तुरंत ऑक्सीजन थेरेपी दी गई थी। शुरुआती तौर पर ठीक होने के बाद, पलाश को एक जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया था।

पलाश को मिला सपोर्टिव केयर

डॉक्टरों को संदेह है कि यह पूरी घटना ज्यादातर स्ट्रेस से जुड़ी परेशानी की वजह से हुई थी, जो उनकी वर्तमान स्थिति (शादी टलने) को लेकर चिंता से और भी बढ़ गई थी। डॉक्टरों के अनुसार, आराम और सपोर्टिव केयर मिलने से उनकी हालत में लगातार सुधार हुआ, और अब उनके स्ट्रेस लेवल में भी काफी कमी आई है।

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र के आखिरी वक्त में हेमा मालिनी को रखा गया उनसे दूर? परिवार पर फूट रहा लोगों का गुस्सा
बॉलीवुड
Hema Malini was kept away from Dharmendra at last moment fans angry on deol family (1)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

27 Nov 2025 02:35 pm

Published on:

27 Nov 2025 02:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पलाश मुच्छल के हॉस्पिटल में एडमिट होने की असली वजह आई सामने, डॉक्टर ने कहा- उन्हें हार्ट अटैक नहीं…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र

‘धर्मेंद्र ठीक हो रहे थे…’ अंतिम पल को याद करते हुए अनिल शर्मा ने सुनाया ये किस्सा

"धरमजी ठीक हो रहे थे..." अंतिम पल को याद करते हुए अनिल शर्मा ने सुनाया ये किस्सा
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के 72 घंटे बाद हेमा मालिनी का छलका दर्द, लिखा- वो मेरे लिए सब कुछ थे…

Hema Malini heartbroken post 3 days after husband Dharmendra Death said he was everything to me
बॉलीवुड

बिग बॉस 19 में इन 3 कंटेस्टेंट पर लटकी एलिमिनेशन की तलवार, वोटिंग से मची खलबली

बिग बॉस 19 में इन 3 कंटेस्टेंट पर लटकी एलिमिनेशन की तलवार, वोटिंग से मची खलबली
बॉलीवुड

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट की तारीख, लोकेशन और टाइमिंग आई सामने, देखें वीडियो

Dharmendra prayer meet date venue and timing all details here in hindi watch video
बॉलीवुड

अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा की जिंदगी में प्यार ने दी दस्तक, नए बॉयफ्रेंड संग आई नजर

Malaika Arora fallen love after arjun kapoor breakup video viral with New beau people said harsh mehta
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.