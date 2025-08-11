दिशा पाटनी का Bold फोटो आया सामने, यूजर्स बोले- सिजलिंग और सबसे हॉट...

दिशा के इस लुक पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। मौनी रॉय ने लिखा, 'बहुत सुंदर', दिशा के फ्रेंड अलेक्जेंडर एलेक्स इलिक ने फायर इमोजी बनाए हैं। दिशा की बहन खुशबू पाटनी ने लिखा, 'फायर है फायर! पुष्पा नाम तो सुना होगा', सेलेब्स के अलावा फैंस ने भी दिशा की तस्वीर पर कमेंट्स किए हैं। एक फैन ने लिखा, 'आप बहुत सुंदर हैं'। साथ ही अन्य यूजर ने तुलना कर लिखा, 'USA 🇺🇸 : Kylie Jenner / India 🇮🇳 : Disha Patani'।