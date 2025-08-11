दिशा पाटनी का Bold फोटो आया सामने, यूजर्स बोले- सिजलिंग और सबसे हॉट...

Disha Patani: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी एक बार फिर अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में हैं। दिशा ने हाल ही में रेड कलर की कट-आउट ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। इन तस्वीरों में दिशा बेहद सिजलिंग और हॉट लग रही हैं।
बता दें कि दिशा ने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें बिना किसी कैप्शन के शेयर की हैं। रेड कलर की इस ड्रेस में दिशा ने कई शानदार पोज दिए हैं। साथ ही दिशा ने इस लुक के साथ ग्लॉसी मेकअप किया हुआ है। हल्का ब्लश और गुलाबी लिप्स, स्मोकी पलकें उनकी आंखों को और आकर्षक बनाती हैं। दरअसल दिशा पाटनी का ये लुक उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।
दिशा के इस लुक पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। मौनी रॉय ने लिखा, 'बहुत सुंदर', दिशा के फ्रेंड अलेक्जेंडर एलेक्स इलिक ने फायर इमोजी बनाए हैं। दिशा की बहन खुशबू पाटनी ने लिखा, 'फायर है फायर! पुष्पा नाम तो सुना होगा', सेलेब्स के अलावा फैंस ने भी दिशा की तस्वीर पर कमेंट्स किए हैं। एक फैन ने लिखा, 'आप बहुत सुंदर हैं'। साथ ही अन्य यूजर ने तुलना कर लिखा, 'USA 🇺🇸 : Kylie Jenner / India 🇮🇳 : Disha Patani'।