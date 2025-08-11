11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

दिशा पाटनी का Bold फोटो आया सामने, यूजर्स बोले- सिजलिंग और सबसे हॉट…

Disha Patani: दिशा पाटनी की एक बोल्ड तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 11, 2025

दिशा पाटनी का Bold फोटो आया सामने, यूजर्स बोले- सिजलिंग और सबसे हॉट...
दिशा पाटनी की तस्वीर

Disha Patani: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी एक बार फिर अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में हैं। दिशा ने हाल ही में रेड कलर की कट-आउट ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। इन तस्वीरों में दिशा बेहद सिजलिंग और हॉट लग रही हैं।

दिशा पाटनी का Bold फोटो आया सामने

बता दें कि दिशा ने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें बिना किसी कैप्शन के शेयर की हैं। रेड कलर की इस ड्रेस में दिशा ने कई शानदार पोज दिए हैं। साथ ही दिशा ने इस लुक के साथ ग्लॉसी मेकअप किया हुआ है। हल्का ब्लश और गुलाबी लिप्स, स्मोकी पलकें उनकी आंखों को और आकर्षक बनाती हैं। दरअसल दिशा पाटनी का ये लुक उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

ये भी पढ़ें

ये हैं वो 5 स्टार्स, जिन्होंने पैसों को नहीं, नाम को दी अहमियत, मुफ्त में की फिल्में और बन गए सुपरस्टार
बॉलीवुड
ये हैं वो 5 स्टार्स, जिन्होंने पैसों को नहीं, नाम को दी अहमियत, मुफ्त में की फिल्में और बन गए सुपरस्टार

यूजर्स ने कहा

दिशा के इस लुक पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। मौनी रॉय ने लिखा, 'बहुत सुंदर', दिशा के फ्रेंड अलेक्जेंडर एलेक्स इलिक ने फायर इमोजी बनाए हैं। दिशा की बहन खुशबू पाटनी ने लिखा, 'फायर है फायर! पुष्पा नाम तो सुना होगा', सेलेब्स के अलावा फैंस ने भी दिशा की तस्वीर पर कमेंट्स किए हैं। एक फैन ने लिखा, 'आप बहुत सुंदर हैं'। साथ ही अन्य यूजर ने तुलना कर लिखा, 'USA 🇺🇸 : Kylie Jenner / India 🇮🇳 : Disha Patani'।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Aug 2025 02:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दिशा पाटनी का Bold फोटो आया सामने, यूजर्स बोले- सिजलिंग और सबसे हॉट…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.