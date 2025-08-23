तलाक की अफवाहों पर विराम! मैनेजर ने किया खुलासा, क्या फिर साथ आएंगे गोविंदा और सुनीता?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार "हालात भले ही मुश्किल दिख रहे हों, लेकिन कोई तलाक नहीं हो रहा है। कुछ लोग पुराने मुद्दों को फिर से सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।" इसके साथ ही गोविंदा और सुनीता दोनों ने ही इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन गोविंदा के मैनेजर शशि ने इन खबरों को अफवाह बताया है। उनका कहना है, "हर कपल में थोड़ी-बहुत अनबन तो होती ही रहती है। ये सब पुरानी बातें हैं, जिन्हें अब मिर्च मसाला लगाकर अपने फायदे के लिए लोग और मीडिया इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।"