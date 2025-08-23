Patrika LogoSwitch to English

तलाक की अफवाहों पर विराम! मैनेजर ने किया खुलासा, क्या फिर साथ आएंगे गोविंदा और सुनीता?

Divorce Rumours: गोविंदा और सुनीता के तलाक को लेकर चल रही अफवाहों पर आखिरकार विराम लग गया है। हाल ही में गोविंदा के मैनेजर ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ा खुलासा किया...

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 23, 2025

तलाक की अफवाहों पर विराम! मैनेजर ने किया खुलासा, क्या फिर साथ आएंगे गोविंदा और सुनीता?
गोविंदा और सुनीता( फोटो सोर्स: X)

Govinda and Sunita Ahuja: पिछले कुछ दिनों से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें मीडिया में छाई हुई हैं। कहा जा रहा था कि 37 साल की शादी के बाद दोनों अलग होने वाले हैं, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आया है।

पुराने मुद्दों को फिर से सामने लाने की कोशिश

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार "हालात भले ही मुश्किल दिख रहे हों, लेकिन कोई तलाक नहीं हो रहा है। कुछ लोग पुराने मुद्दों को फिर से सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।" इसके साथ ही गोविंदा और सुनीता दोनों ने ही इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन गोविंदा के मैनेजर शशि ने इन खबरों को अफवाह बताया है। उनका कहना है, "हर कपल में थोड़ी-बहुत अनबन तो होती ही रहती है। ये सब पुरानी बातें हैं, जिन्हें अब मिर्च मसाला लगाकर अपने फायदे के लिए लोग और मीडिया इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।"

मैनेजर ने किया खुलासा

इसके साथ ही शशि ने आगे इस बात पर जोर दिया कि गोविंदा की निजी जिंदगी को बेवजह तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, "हां, गोविंदा कोर्ट में पेश नहीं हुए, लेकिन सुनीता भी कोर्ट नहीं गई हैं, सिवाए एक बार के जब वो केस फाइल करने के लिए गई थीं। किस कपल में प्रॉब्लम्स नहीं होती। सुनीता, गोविंदा से बहुत प्यार करती हैं, और दोनों साथ हैं। कोई तलाक नहीं होने वाला है। वे अपने बच्चों टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा के करियर और शादी पर ध्यान दे रहे हैं, इस नकारात्मकता पर नहीं।"

तलाक की अर्जी को एक पोस्ट से जोड़ा

इन खबरों के बीच यशवर्धन आहूजा ने इंस्टाग्राम पर अपने घर में हो रही एक पूजा की तस्वीर शेयर की। तस्वीर में एक पंडित पूजा करवा रहे हैं और यशवर्धन का कुत्ता भी शांति से बैठा हुआ है, जैसे वो भी प्रार्थना में शामिल हो रहा हो। यशवर्धन ने इस तस्वीर के साथ लिखा, "मेरा छोटा लड़का पूजा में शामिल हो रहा है।" जिसें तलाक के खबरों से जोड़ा जा रहा है।

बता दें कि सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल की है और उन पर व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाया है। बता दें कि गोविंदा के मैनेजर के बयान और यशवर्धन की पूजा की तस्वीर से ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और तलाक की खबरें झूठी हैं।

