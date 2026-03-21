धुरंधर इफेक्ट, एक डायलॉग ने साधारण ‘दूध सोडा’ को बना दिया सुपरहिट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटोज

Doodh Soda Dhurandhar: देश हो विदेश हो या फिर हो पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर बस दो बातों पर चर्चा हो रही है, पहली इजराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध और दूसरी धुरंधर: द रिवेंज की तारीफ और सियासी लोगों के फिल्म पर तीखे बयान। आदित्य धर के निर्देशन में बनी और रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर 2' देश के राजनीतिक गलियारों का हॉट टॉपिक बनी हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह है फिल्म में दिखाई गई 2016 की नोटबंदी और कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के अन्कॉउंटर से प्रेरित घटनाएं। लेकिन फिल्म का एक डायलॉग भी इन दिनों ट्रेंड कर रहा है। मगर ये डायलॉग रणवीर सिंह या किसी और बड़े एक्टर का नहीं है, बल्कि ये डायलॉग फिल्म में मोहम्मद आलम (गौरव गेरा) के किरदार द्वारा बोले गए, ''डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पीलो पीलो आलम सोडा' डायलॉग है। जो इन दिनों काफी पॉपुलर हो रहा है।