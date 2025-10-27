Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

इमरान हाशमी की एक्ट्रेस की हुई फिल्म Mirzapur में एंट्री, पोस्ट में लिखा- मैं अभी भी कांप रही हूं…

Emraan Hashmi Actress Entry In Film Mirzapur: वेब सीरीज मिर्जापुर अब फिल्म के रूप में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। इसमें इमरान हाशमी की एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है। खुद उन्होंने पोस्ट के जरिए इसे कंफर्म किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 27, 2025

Emraan Hashmi actress Sonal Chauhan confirm Entry In film Mirzapur

मिर्जापुर द फिल्म में हुई फेमस एक्ट्रेस की एंट्री

Emraan Hashmi Actress Entry In Film Mirzapur: अमेजन प्राइम पर धमाल मचाने वाली वेब सीरीज मिर्जापुर की फिल्म की जब से घोषणा हुई है फैंस काफी खुश हो रहे हैं। यह फिल्म 'मिर्जापुर' सीरीज के सभी पसंदीदा किरदारों को एक नए फॉर्मेट में पेश करेगी, जिन्हें दर्शकों ने पहले और तीसरे सीजन तक देखा है अब फिल्म का चौथा पार्ट नहीं बल्कि सीधे फिल्म आ रही है। इसमें इमरान हाशमी की एक्ट्रेस नजर आएंगी। खुद उन्होंने पोस्ट कर इसके लिए मेकर्स का धन्यवाद किया है।

'मिर्जापुर द: फिल्म' में हुई इस एक्ट्रेस की एंट्री (Actress Sonal Chauhan Entry In Film Mirzapur)

मिर्जापुर द: फिल्म में पहले सामने आया था कि पंचायत एक्टर जितेंद्र कुमार और फेमस एक्टर रवि किशन नजर आएंगे। इसी के साथ अब खबर है कि फिल्म 'जन्नत' की एक्ट्रेस फेम सोनल चौहान ने भी 'मिर्जापुर द: फिल्म' में एंट्री मार ली है। वह काफी लंबे अरसे बाद इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं।

सोनल चौहान आएंगी मिर्जापुर फिल्म में नजर (Sonal Chauhan Post)

एक्ट्रेस सोनल चौहान ने सोशल मीडिया पर 'मिर्ज़ापुर' फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से मिले एक खास वेलकम लेटर और गिफ्ट को शेयर करते हुए लिखा, "ॐ नमः शिवाय! मैं अभी भी कांप रही हूं, 'मिर्जापुर' फिल्म में शामिल होने की खुशी बहुत ज्यादा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो बहुत खास है। मैं बहुत खुश हूं और इंतजार नहीं कर पा रही कि कब फिल्म रिलीज हो और कब आप लोग इसे स्क्रीन पर देखें।"

सोनल चौहान ने फिल्म की प्रोडक्शन टीम को उन्हें 'मिर्जापुर' की इस रोमांचक दुनिया में लाने के लिए धन्यवाद दिया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फिल्म में सोनल का गर्मजोशी से स्वागत किया है।

कालीन भैया और गुड्डू भी होंगे फिल्म का हिस्सा (Mirzapur The Film Entry in Sonal Chauhan)

'मिर्जापुर द: फिल्म' में मिर्जापुर सीरीज के मुख्य स्टार्स अपनी भूमिकाओं में वापसी कर रहे हैं। इनमें कालीन भैया के रूप में पंकज त्रिपाठी, गुड्डू के रूप में अली फजल, मुन्ना भैया के रूप में दिव्येंदु, कंपाउंडर के रूप में अभिषेक बनर्जी, बीना त्रिपाठी के रूप में रसिका दुग्गल और गोलू गुप्ता के रूप में श्वेता त्रिपाठी शामिल हैं।

जितेंद्र कुमार और रवि किशन निभाएंगे मिर्जापुर में अहम भूमिका

फिल्म में जितेंद्र कुमार भी नजर आएंगे, जो विक्रांत मैसी की जगह लेंगे। इसके अलावा, रवि किशन और मोहित मलिक भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। सोनल चौहान की एंट्री से कहा जा रहा है कि फिल्म काफी रोमांचक हो सकती है। साथ ही फिल्म दर्शकों को पसंद आने वाली है।

ये भी पढ़ें

मौनी रॉय के ‘बदमाश’ रेस्टोरेंट में 400 का गुलाब जामुन, 100 रुपये की रोटी…पूरा मेन्यू आया सामने
बॉलीवुड
Mouni Roy badmash Restaurant Menu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

27 Oct 2025 03:31 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इमरान हाशमी की एक्ट्रेस की हुई फिल्म Mirzapur में एंट्री, पोस्ट में लिखा- मैं अभी भी कांप रही हूं…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फिल्म रिलीज से पहले 25 साल के फेमस एक्टर ने की खुदकुशी, परिवार में पसरा मातम

Sachin Chandwade Died By Suicide
मनोरंजन

कृष 4 में नजर आएगा हॉलीवुड का ये स्टार? ऋतिक रोशन ने की मुलाकात, फोटो इंटरनेट पर वायरल

Hrithik Roshan Met Jackie Chan
बॉलीवुड

मौनी रॉय के ‘बदमाश’ रेस्टोरेंट में 400 का गुलाब जामुन, 100 रुपये की रोटी…पूरा मेन्यू आया सामने

Mouni Roy badmash Restaurant Menu
बॉलीवुड

मशहूर सिंगर अखिल सचदेवा ने खोली इंडस्ट्री की पोल, बताई आपबीती… किया दर्दनाक खुलासा

Akhil Sachdeva
बॉलीवुड

Satish Shah Funeral: फूट-फूट कर रोईं ‘अनुपमा’ स्टार रूपाली गांगुली, सामने आया वीडियो

Rupali Ganguly Cry Video
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.