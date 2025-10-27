इमरान हाशमी की एक्ट्रेस की हुई फिल्म Mirzapur में एंट्री, पोस्ट में लिखा- मैं अभी भी कांप रही हूं…

मिर्जापुर द फिल्म में हुई फेमस एक्ट्रेस की एंट्री
Emraan Hashmi Actress Entry In Film Mirzapur: अमेजन प्राइम पर धमाल मचाने वाली वेब सीरीज मिर्जापुर की फिल्म की जब से घोषणा हुई है फैंस काफी खुश हो रहे हैं। यह फिल्म 'मिर्जापुर' सीरीज के सभी पसंदीदा किरदारों को एक नए फॉर्मेट में पेश करेगी, जिन्हें दर्शकों ने पहले और तीसरे सीजन तक देखा है अब फिल्म का चौथा पार्ट नहीं बल्कि सीधे फिल्म आ रही है। इसमें इमरान हाशमी की एक्ट्रेस नजर आएंगी। खुद उन्होंने पोस्ट कर इसके लिए मेकर्स का धन्यवाद किया है।
मिर्जापुर द: फिल्म में पहले सामने आया था कि पंचायत एक्टर जितेंद्र कुमार और फेमस एक्टर रवि किशन नजर आएंगे। इसी के साथ अब खबर है कि फिल्म 'जन्नत' की एक्ट्रेस फेम सोनल चौहान ने भी 'मिर्जापुर द: फिल्म' में एंट्री मार ली है। वह काफी लंबे अरसे बाद इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं।
एक्ट्रेस सोनल चौहान ने सोशल मीडिया पर 'मिर्ज़ापुर' फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से मिले एक खास वेलकम लेटर और गिफ्ट को शेयर करते हुए लिखा, "ॐ नमः शिवाय! मैं अभी भी कांप रही हूं, 'मिर्जापुर' फिल्म में शामिल होने की खुशी बहुत ज्यादा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो बहुत खास है। मैं बहुत खुश हूं और इंतजार नहीं कर पा रही कि कब फिल्म रिलीज हो और कब आप लोग इसे स्क्रीन पर देखें।"
सोनल चौहान ने फिल्म की प्रोडक्शन टीम को उन्हें 'मिर्जापुर' की इस रोमांचक दुनिया में लाने के लिए धन्यवाद दिया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फिल्म में सोनल का गर्मजोशी से स्वागत किया है।
'मिर्जापुर द: फिल्म' में मिर्जापुर सीरीज के मुख्य स्टार्स अपनी भूमिकाओं में वापसी कर रहे हैं। इनमें कालीन भैया के रूप में पंकज त्रिपाठी, गुड्डू के रूप में अली फजल, मुन्ना भैया के रूप में दिव्येंदु, कंपाउंडर के रूप में अभिषेक बनर्जी, बीना त्रिपाठी के रूप में रसिका दुग्गल और गोलू गुप्ता के रूप में श्वेता त्रिपाठी शामिल हैं।
फिल्म में जितेंद्र कुमार भी नजर आएंगे, जो विक्रांत मैसी की जगह लेंगे। इसके अलावा, रवि किशन और मोहित मलिक भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। सोनल चौहान की एंट्री से कहा जा रहा है कि फिल्म काफी रोमांचक हो सकती है। साथ ही फिल्म दर्शकों को पसंद आने वाली है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग