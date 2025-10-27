इमरान हाशमी की एक्ट्रेस की हुई फिल्म Mirzapur में एंट्री, पोस्ट में लिखा- मैं अभी भी कांप रही हूं…

एक्ट्रेस सोनल चौहान ने सोशल मीडिया पर 'मिर्ज़ापुर' फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से मिले एक खास वेलकम लेटर और गिफ्ट को शेयर करते हुए लिखा, "ॐ नमः शिवाय! मैं अभी भी कांप रही हूं, 'मिर्जापुर' फिल्म में शामिल होने की खुशी बहुत ज्यादा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो बहुत खास है। मैं बहुत खुश हूं और इंतजार नहीं कर पा रही कि कब फिल्म रिलीज हो और कब आप लोग इसे स्क्रीन पर देखें।"