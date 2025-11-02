ईशा देओल हुई इमोशनल, पिता धर्मेंद्र और मां हेमा मालिनी के लिए किया पोस्ट, बोलीं- आज जो भी…

ईशा देओल ने किया पोस्ट
Esha Deol Post: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अक्सर अपनी लव स्टोरी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से धर्मेंद्र के फैंस उन्हें लेकर चिंतित हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि धर्मेंद्र को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में सांस लेने में दिक्कत के बाद एडमिट कराया गया था, अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही हैं। ऐसे में उनकी बेटी ईशा देओल ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।
ईशा देओल आज यानी 2 नवंबर को अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं। ऐसे में उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र और मां हेमा मालिनी को याद किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बचपन की एक प्यारी सी थ्रोबैक तस्वीर शेयर की। इस पुरानी फोटो में नन्ही ईशा अपने माता-पिता के साथ दिख रही हैं, जहां दोनों सुपरस्टार अपनी बेटी को प्यार से देख रहे हैं।
इस तस्वीर के साथ ईशा ने एक भावुक कर देने वाला भी नोट लिखा। उन्होंने लिखा,"मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, पापा और मम्मा। मैं जो भी हूं, आप दोनों की वजह से हूं।" इस पोस्ट में उन्होंने 'किस', 'रेड हार्ट' और 'गले लगाने' वाले इमोजी का भी इस्तेमाल किया। अब फैंस के साथ-साथ सेलिब्रिटी भी इस पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं।
एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने कमेंट करते हुए उन्हें फोटो को 'प्यारा' बताया। एक्टर गौतम गुप्ता ने लिखा 'ईडी'। वहीं उनके फैंस भी उन्हें पोस्ट में बधाई देने लगे। एक ने लिखा, "आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं।" दूसरे ने लिखा, "धर्मेंद्र जी जल्दी ठीक होकर घर आ जाए।" तीसरे ने लिखा, "बहुत सुंदर।" इन कमेंट के बाद ईशा ने अपने सभी चाहने वालों को जन्मदिन की शुभकामनाओं और प्यार के लिए धन्यवाद दिया और लिखा, "आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मजबूत रहिए।"
बता दें कि ईशा देओल ने साल 2002 में फिल्म 'कोई मेरे दिल से पूछे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी करने के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। हालांकि, शादी के 12 साल बाद दोनों का तलाक हो गया है, जिसके बाद अब ईशा एक बार फिर अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
