ईशा देओल हुई इमोशनल, पिता धर्मेंद्र और मां हेमा मालिनी के लिए किया पोस्ट, बोलीं- आज जो भी…

एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने कमेंट करते हुए उन्हें फोटो को 'प्यारा' बताया। एक्टर गौतम गुप्ता ने लिखा 'ईडी'। वहीं उनके फैंस भी उन्हें पोस्ट में बधाई देने लगे। एक ने लिखा, "आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं।" दूसरे ने लिखा, "धर्मेंद्र जी जल्दी ठीक होकर घर आ जाए।" तीसरे ने लिखा, "बहुत सुंदर।" इन कमेंट के बाद ईशा ने अपने सभी चाहने वालों को जन्मदिन की शुभकामनाओं और प्यार के लिए धन्यवाद दिया और लिखा, "आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मजबूत रहिए।"