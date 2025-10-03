नीता अंबानी के फाल्गुनी पाठक ने छुए पैर, फिर स्टेज पर दोनों ने गरबा से मचाई धूम, Video

Nita Ambani Video: नीता अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में वह एक 'रेडियंस डांडिया' कार्यक्रम में पहुंची थीं। जहां फाल्गुनी पाठक गाना गा रही थी। इस दौरान नीता अंबानी ने भी जबरदस्त गरबा कर फैंस को हैरान कर दिया। वहीं, 'डांडिया की रानी' कही जाने वाली फाल्गुनी पाठक के साथ भक्ति और गरबा के रंग में नीता अंबानी पूरी तरह रंगी नजर आईं। उनका फाल्गुनी पाठक के गाने पर थिरकना लोगों को पसंद आ रहा है और लोग कमेंट भी कर रहे हैं।