फेमस सिंगर Atif Aslam के पिता का 77 की उम्र में निधन, भावुक नोट के साथ दी अंतिम विदाई

साथ ही आतिफ असलम बताया कि वो अपने पिता के काफी करीब थे। उनकी सफलता के पीछे उनके पिता का अहम योगदान था। आतिफ इंटरव्यू में अपने पिता को अपनी सफलता का श्रेय दे चुके हैं। वे अपने पिता को अपना गाइड और प्रेरणा स्रोत मानते थे। बता दें कि सोमवार रात आतिफ असलम कराची में गवर्नर हाउस में आजादी कॉन्सर्ट नाम के एक इवेंट में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने परफॉर्म भी किया था। और अब उनकी जिंदगी में ये दुखद खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट शेयर करके उनके पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।