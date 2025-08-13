Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

फेमस सिंगर Atif Aslam के पिता का 77 की उम्र में निधन, भावुक नोट के साथ दी अंतिम विदाई

Atif Aslam Father Passed Away : मशहूर सिंगर आतिफ असलम के पिता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। आतिफ असलम ने अपने पिता को भावुक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 13, 2025

फेमस सिंगर Atif Aslam के पिता का 77 की उम्र में निधन, भावुक नोट के साथ दी अंतिम विदाई
Atif Aslam (Image: Patrika)

Atif Aslam Father Passed Away: पाकिस्तान के मशहूर सिंगर आतिफ असलम के पिता मोहम्मद असलम का मंगलवार को निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। उनके निधन से आतिफ और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें कि आतिफ असलम ने अपने पिता के निधन पर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता को आखिरी विदाई दी है।

भावुक नोट के साथ दी अंतिम विदाई

आतिफ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पिता मुहम्मद असलम के साथ की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वे दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। इस तस्वीर के साथ आतिफ ने लिखा, "मेरे आयरन मैन को आखिरी बार अलविदा। लव यू अब्बू जी… आपकी आत्मा को शांति मिले।" सिंगर ने इस पोस्ट के साथ अपने फैंस से एक खास अनुरोध भी किया है कि वे अपनी दुआओं में उनके पिता को शामिल करें।

आतिफ ने इंटरव्यू में बताया

साथ ही आतिफ असलम बताया कि वो अपने पिता के काफी करीब थे। उनकी सफलता के पीछे उनके पिता का अहम योगदान था। आतिफ इंटरव्यू में अपने पिता को अपनी सफलता का श्रेय दे चुके हैं। वे अपने पिता को अपना गाइड और प्रेरणा स्रोत मानते थे। बता दें कि सोमवार रात आतिफ असलम कराची में गवर्नर हाउस में आजादी कॉन्सर्ट नाम के एक इवेंट में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने परफॉर्म भी किया था। और अब उनकी जिंदगी में ये दुखद खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट शेयर करके उनके पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Updated on:

13 Aug 2025 02:43 pm

Published on:

13 Aug 2025 02:10 pm

