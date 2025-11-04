विराट कोहली को यूजर ने कहा ‘बेवफा’, और उस रील को लाइक कर अनुष्का शर्मा ने लिए मजे

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की फोटो। (फोटो सोर्स: AnushkaSharma1588)
Virat Kohli and Anushka Sharma: फिल्म जगत और क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे फेमस और पॉपुलर जोड़ियों में से एक है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी। दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट को करते हैं। दोनों सोशल मीडिया पर अकसर रील्स बनाकर पोस्ट करते हैं। ऐसी ही एक रील पर एक फैन ने कमेंट किया और विराट कोहली को बेवफा कहा। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला।
जैसा की सब जानते हैं कि विराट हमेशा अपनी सफलता का क्रेडिट पत्नी अनुष्का को देते हैं। और इस बात को वो सोशल मीडिया पर भी बोलते हैं। विराट के ऐसे ही कमेंट पर एक यूजर ने रिएक्शन दिया है। बता दें कि पृथ्वी नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने अकाउंट से एक रील शेयर की और रील में इनडायरेक्टली उसने क्रिकेटर विराट कोहली को 'बेवफा' बोल दिया।
आपको बता दें कि विराट कोहली ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मेरे बुरे वक्त में सिर्फ अनुष्का मेरे साथ खड़ी रहीं थीं और आगे भी खड़ी रहेंगी। और इस पर ही यूजर ने कमेंट किया है जिसको अनुष्का ने भी लाइक किया है, जिसके चलते ये रील और ज्यादा वायरल हो रही है।
दरअसल, सोशल मीडिया पर ये रील विराट कोहली के एक फैन पृथ्वी जवेरी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। अपनी रील में उसने बेहद मजाकिया अंदाज में दिखाया है कि विराट कोहली के बयान ने कैसे उनका दिल तोड़ दिया है। रील में उन्होंने खिड़की से कूदकर जान देने की कोशिश कर रहे हैं और रोते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'जब विराट कोहली बोले कि उनके डाउनफॉल में सिर्फ अनुष्का शर्मा ने उन्हें सपोर्ट किया। साथ ही उन्होंने अपनी इस रील पर 'बेवफा' गाना लगाया है।
रिपोर्ट्स की मानें तो सोशल मीडिया यूजर पृथ्वी की इस रील पर 7 दिन में 28 मिलियन लाइक्स मील चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस रील को क्रिकेटर की पत्नी अनुष्का ने भी लाइक किया है। इसके अलावा सैयारा फेम अनीत पड्डा ने भी इस रील को लाइक और शेयर किया है।
वहीं कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स लिख रहे हैं कि अनुष्का ने भी ये रील लाइक की है। वहीं एक यूजर ने लिखा, 'कोई बात नहीं रिश्तों में लॉजिक नहीं होता बस मैजिक होता है।'
दूसरा यूजर विराट के लिए लिखता है, 'एक बार डीएम खोलकर तो देख, गर्लफ्रेंड से ज्यादा मैसेज तुझे किया है।' वहीं एक ने लिखा है, 'क्या यार अकाय के पापा।' किसी ने लिखा, 'धोखा'। तो मजेदार कमेंट है, 'भाभीजी तक पहुंच गया वीडियो।'
