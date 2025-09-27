Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की रोमांटिक तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई ‘आग’, 3 घंटे में मिले 6 मिलियन लाइक

विराट कोहली इस समय क्रिकेट से दूर हैं। वहीं, उनकी अभिनेत्री पत्नी फिल्मों से दूर हैं। दोनों फिलहाल अपने बच्चों के साथ लंदन में रह रहे हैं।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 27, 2025

Anushka Sharma

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा (Photo Credit -Insta/Virat Kohli)

Virat Kohli and Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी सोशल मीडिया पर हमेशा छाई रहती है। दोनों अपने जीवन से जुड़ी हर अहम जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस को देते रहते हैं। विराट-अनुष्का ने एक बार फिर अपने फैंस को खुश होने का अवसर दिया है।

विराट ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इस पोस्ट में वह अनुष्का शर्मा के साथ दिख रहे हैं। लंदन में सर्दियों का मौसम है। विराट और अनुष्का दोनों गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। कोहली ब्लू और अनुष्का ग्रे ड्रेस में हैं। कैप्शन में विराट ने लिखा है…'एक मिनट हुआ'। तस्वीर में दोनों बेहद सहज और शांत दिख रहे हैं।

विराट की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में इस पावर कपल के लिए प्यार और प्रशंसा की बाढ़ ला दी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तस्वीर शेयर करने के तीन घंटे के भीतर 6 मिलियन लाइक मिले हैं। अपने पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन के लिए जाने जाने वाले, विराट और अनुष्का भारत के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल में से एक हैं।

विराट कोहली इस समय क्रिकेट से दूर हैं। वहीं, उनकी अभिनेत्री पत्नी फिल्मों से दूर हैं। दोनों फिलहाल अपने बच्चों के साथ लंदन में रह रहे हैं। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा मांगा गया फिटनेस टेस्ट भी उन्होंने लंदन में ही दिया था। कोहली ने टेस्ट और टी20 से संन्यास ले लिया है। वनडे विश्व कप 2027 में भाग लेने के उद्देश्य से विराट वनडे क्रिकेट में अभी भी सक्रिय हैं।

विराट कोहली चैंपियस ट्रॉफी के बाद ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। उनके साथ कप्तान रोहित शर्मा भी वनडे सीरीज में दिखेंगे। रोहित और विराट अपने करियर में संभवत: आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से वनडे क्रिकेट के इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को विशेष विदाई देने की योजना बनाई है।

ये भी पढ़ें

IND vs PAK: भारत के खिलाफ फाइनल से पहले हैंड शेक पर पाक कप्तान सलमान आगा ने तोड़ी चुप्पी, कही यह बात
क्रिकेट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

27 Sept 2025 10:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की रोमांटिक तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई ‘आग’, 3 घंटे में मिले 6 मिलियन लाइक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पाकिस्तानी टीम में अभिषेक शर्मा का इस कदर छाया खौफ, टिप्स के लिए आगे आए अकरम और वकार यूनिस

Abhishek Sharma
क्रिकेट

अगर टीम इंडिया ने जीता एशिया कप, तो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से लेगी ट्रॉफी?

Team India
क्रिकेट

IND vs PAK: भारत के खिलाफ फाइनल से पहले हैंड शेक पर पाक कप्तान सलमान आगा ने तोड़ी चुप्पी, कही यह बात

Salman Ali Agha and Mike Hesson
क्रिकेट

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सरनदीप सिंह को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, इस टीम के बने रहेंगे मुख्य कोच

Sarandeep Singh
क्रिकेट

एशिया कप में रनों के लिए जूझ रहे सूर्या को मिला सुनील गावस्कर का साथ, फाइनल से पहले दिया मंत्र

Suryakumar Yadav
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.