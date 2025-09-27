IND vs PAK: भारत के खिलाफ फाइनल से पहले हैंड शेक पर पाक कप्तान सलमान आगा ने तोड़ी चुप्पी, कही यह बात

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final : एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 28 सितंबर को यूएई के दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से खेला जाएगा। क्रिकेट प्रशंसक इस मुकाबले का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टूर्नामेंट के दौरान दोनों टीमों के बीच मैदान के अंदर और बाहर तनाव चरम पर रहा है। इसकी शुरुआत 14 सितंबर को हुई, जब ग्रुप मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया।
भारतीय टीम ने मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तान खिलाड़ियों से हैंड शेक नहीं किया। पाकिस्तान खिलाड़ियों को यह काफी बुरा लगा था और सलमान अली आगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी नहीं आए थे। पाकिस्तान ने इसके बाद कई प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया था। अब इसको लेकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है।
उन्होंने कहा कि मैंने अंडर-19 क्रिकेट 2007 में खेलना शुरू किया था। कभी किसी टीम को हाथ मिलाने से परहेज करते हुए नहीं देखा। भारत और पाकिस्तान के संबंध आज से ज्यादा खराब थे तब भी हम हाथ मिलाते थे। मेरे हिसाब से क्रिकेट में हैंड शेक नहीं करना अच्छा नहीं है।
उन्होंने पिछले दो मुकाबलों में अपनी टीम की हार पर कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में दबाव होता है। हमने प्रतिद्वंद्वी टीम से ज्यादा गलतियां की, इसलिए हम हारे।
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फाइनल मुकाबले से पहले होने वाले फोटो शूट में भी हिस्सा नहीं लिया। इस संबंध में जब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम सिर्फ प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, वह चाहे जो कर सकते हैं करें। बाकी सब उन पर निर्भर है। उन्हें आना है तो आएं, नहीं आना है तो मत आएं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं।