IND vs PAK: भारत के खिलाफ फाइनल से पहले हैंड शेक पर पाक कप्तान सलमान आगा ने तोड़ी चुप्पी, कही यह बात

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final : एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 28 सितंबर को यूएई के दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से खेला जाएगा। क्रिकेट प्रशंसक इस मुकाबले का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टूर्नामेंट के दौरान दोनों टीमों के बीच मैदान के अंदर और बाहर तनाव चरम पर रहा है। इसकी शुरुआत 14 सितंबर को हुई, जब ग्रुप मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया।