Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL: राहुल द्रविड़ के बाद राजस्थान रॉयल्स ने फील्डिंग कोच से भी तोड़ा नाता

आईपीएल (IPL) के आगामी सीजन को मद्देनजर राजस्थान रॉयल्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती कप्तानी है, जिसे फ्रेंचाइजी को सुलझाना होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक संजू सैमसन टीम संग बने रहने के इच्छुक नहीं है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 27, 2025

Rajasthan Royals
Rajasthan Royals (Photo Credit: ANI)

IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था और टीम अंक तालिका में 9वें पायदान पर थी। ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इसी कड़ी में राजस्थान रॉयल्स ने अपने पुराने कोचिंग स्टाफ में से एक दिशांत याग्निक से नाता तोड़ लिया है।

राजस्थान के पूर्व विकेट-कीपर बल्लेबाज दिशांत याग्निक बतौर फील्डिंग कोच 2018 से राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए थे। राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने लंबे कार्यकाल के दौरान दिशांत याग्निक ने भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों के साथ बहुत काम किया।

मुख्य कोच पद से राहुल द्रविड़ और फील्डिंग कोच के तौर पर दिशांत याग्निक की राजस्थान रॉयल्स से विदाई के बावजूद फिलहाल विक्रम राठौड़ और शेन बॉन्ड के क्रमशः बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच बने रहने की संभावना है। दिशांत याग्निक घरेलू टीम जम्मू-कश्मीर के सहायक कोच भी है। उनकी कोचिंग में जम्मू-कश्मीर ने पिछले सीजन रणजी ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया था।

फिलहाल आईपीएल के आगामी सीजन को मद्देनजर राजस्थान रॉयल्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती कप्तानी है, जिसे फ्रेंचाइजी को सुलझाना होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक संजू सैमसन टीम संग बने रहने के इच्छुक नहीं है।

संगकारा ले सकते हैं द्रविड़ की जगह

राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के पद खाली करने के बाद मुख्य कोच की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। रिपोर्ट यह भी है कि उन्होंने अगले सीजन के लिए योजना बनानी शुरू कर दी है। कुमार संगकारा ने 2021 में राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ने के बाद अंतरिम कोच के तौर पर काम किया। उनके निर्देश में संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने चार सीजन में से दो बार प्लेऑफ में जगह बनाई है।

एक बार IPL जीत सकी है राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में आईपीएल खिताब जीता था। उसके बाद संजू सैमसन के नेतृत्व में टीम 2022 में फाइनल में पहुंची थी, जहां गुजरात टाइटंस से हार का सामना करना पड़ा था। IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था और टीम ने 14 मैच में सिर्फ 4 मुकाबले जीते थे।

ये भी पढ़ें

IND vs PAK Final: उसे बाहर बैठा दो..भारत से भिड़ंत से पहले अपने ही खिलाड़ी पर भड़के पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर वकार यूनिस
क्रिकेट

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Updated on:

27 Sept 2025 06:31 pm

Published on:

27 Sept 2025 06:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL: राहुल द्रविड़ के बाद राजस्थान रॉयल्स ने फील्डिंग कोच से भी तोड़ा नाता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.