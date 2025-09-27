IPL: राहुल द्रविड़ के बाद राजस्थान रॉयल्स ने फील्डिंग कोच से भी तोड़ा नाता

IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था और टीम अंक तालिका में 9वें पायदान पर थी। ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इसी कड़ी में राजस्थान रॉयल्स ने अपने पुराने कोचिंग स्टाफ में से एक दिशांत याग्निक से नाता तोड़ लिया है।
राजस्थान के पूर्व विकेट-कीपर बल्लेबाज दिशांत याग्निक बतौर फील्डिंग कोच 2018 से राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए थे। राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने लंबे कार्यकाल के दौरान दिशांत याग्निक ने भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों के साथ बहुत काम किया।
मुख्य कोच पद से राहुल द्रविड़ और फील्डिंग कोच के तौर पर दिशांत याग्निक की राजस्थान रॉयल्स से विदाई के बावजूद फिलहाल विक्रम राठौड़ और शेन बॉन्ड के क्रमशः बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच बने रहने की संभावना है। दिशांत याग्निक घरेलू टीम जम्मू-कश्मीर के सहायक कोच भी है। उनकी कोचिंग में जम्मू-कश्मीर ने पिछले सीजन रणजी ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया था।
फिलहाल आईपीएल के आगामी सीजन को मद्देनजर राजस्थान रॉयल्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती कप्तानी है, जिसे फ्रेंचाइजी को सुलझाना होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक संजू सैमसन टीम संग बने रहने के इच्छुक नहीं है।
राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के पद खाली करने के बाद मुख्य कोच की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। रिपोर्ट यह भी है कि उन्होंने अगले सीजन के लिए योजना बनानी शुरू कर दी है। कुमार संगकारा ने 2021 में राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ने के बाद अंतरिम कोच के तौर पर काम किया। उनके निर्देश में संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने चार सीजन में से दो बार प्लेऑफ में जगह बनाई है।
राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में आईपीएल खिताब जीता था। उसके बाद संजू सैमसन के नेतृत्व में टीम 2022 में फाइनल में पहुंची थी, जहां गुजरात टाइटंस से हार का सामना करना पड़ा था। IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था और टीम ने 14 मैच में सिर्फ 4 मुकाबले जीते थे।