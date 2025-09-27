IPL: राहुल द्रविड़ के बाद राजस्थान रॉयल्स ने फील्डिंग कोच से भी तोड़ा नाता

राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के पद खाली करने के बाद मुख्य कोच की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। रिपोर्ट यह भी है कि उन्होंने अगले सीजन के लिए योजना बनानी शुरू कर दी है। कुमार संगकारा ने 2021 में राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ने के बाद अंतरिम कोच के तौर पर काम किया। उनके निर्देश में संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने चार सीजन में से दो बार प्लेऑफ में जगह बनाई है।