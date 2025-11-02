‘बस भी करो, क्या अदा है…’ हिना खान ने डेनिम लुक में बिखेरा जलवा

सोर्स: (हिना खान instagram a. से)
Hina Khan In Denim Outfit: टीवी एक्ट्रेस हिना खान हमेशा अपने स्टाइलिश और बोल्ड लुक्स के कारण चर्चे में रहती हैं। एक बार फिर हिना ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ बेहद ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस अपना दिल हार बैठे हैं। दरअसल, डेनिम आउटफिट में एक्ट्रेस का ये नया अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
एक्ट्रेस ने अपने इस लेटेस्ट फोटोशूट में डेनिम आउटफिट को चुना है, जिसमें वो बेहद फैशन-फॉरवर्ड नजर रही हैं। उनके आउटफिट में क्रॉप टॉप और मैचिंग डेनिम स्कर्ट का कॉम्बिनेशन है। जिसमें टॉप में अलग टेक्सचर और लेयरिंग का यूज है, जो उनके पूरे लुक को और भी स्टाइलिश बना रहा है।
इतना ही नहीं, अपने इस डेनिम लुक को हिना खान ने डेनिम हील्स और डिजाइनर हैंडबैग के साथ कैरी किया है। जिसमें उनका हैंडबैग लोगों का ध्यान खींच रहा है क्योंकि इसमें दिल के आकार की डिटेलिंग नजर आ रही है, जो उनके आउटफिट के साथ क्यूट मैच बना रहा है।
साथ ही, हिना खान ने अपने मेकअप को सॉफ्ट और नेचुरल रखा है। लाइट टोन का बेस और न्यूड लिपस्टिक, जो उनके चेहरे की चमक को और निखार रहा है और नैचुरल वाइव्स ने इस पूरे लुक में चार चांद लगाए हैं। इसके साथ ही हिना खान की इन तस्वीरों में उनका आत्मविश्वास और उनका एटीट्यूड ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर भी हैं।
दरअसल, जैसे ही हिना ने इन फोटोज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, उनके फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई और कोई उन्हें 'गॉर्जियस' कह रहा है तो कोई 'क्वीन ऑफ स्टाइल' बता रहा है। इसके साथ ही कई यूजर्स ने कमेंट कर कहा 'डेनिम में भी इतनी क्लासी सिर्फ हिना खान ही लग सकती हैं' तो दूसरे यूजर्स नें कमेंट किया कि 'हिना खान की ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि वो हमेशा अपने फैशन चॉइसेज से सबका ध्यान खींचना बखूबी जानती हैं।
वहीं, दूसरे यूजर ने कहा, 'बस भी करो, क्या अदा है' उनका यह डेनिम लुक क्लासी, मॉडर्न और एलीगेंट स्टाइल का एक शानदार कॉम्बो है। बता दें कि हिना खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चाहे ट्रेडिशनल लुक हो या वेस्टर्न, वो हर अंदाज में अपने फैंस का दिल जीतने का हुनर रखती हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग