Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘बस भी करो, क्या अदा है…’ हिना खान ने डेनिम लुक में बिखेरा जलवा

Hina Khan In Denim Outfit: हिना खान का डेनिम आउटफिट में नया अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिसमें यूजर्स ने उन्हें ट्रेंडसेटर का टैग दिया और कहा कि...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 02, 2025

'बस भी करो, क्या अदा है...' हिना खान ने डेनिम लुक में बिखेरा अपना ग्लैमरस अंदाज

सोर्स: (हिना खान instagram a. से)

Hina Khan In Denim Outfit: टीवी एक्ट्रेस हिना खान हमेशा अपने स्टाइलिश और बोल्ड लुक्स के कारण चर्चे में रहती हैं। एक बार फिर हिना ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ बेहद ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस अपना दिल हार बैठे हैं। दरअसल, डेनिम आउटफिट में एक्ट्रेस का ये नया अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

हिना खान ने डेनिम लुक में बिखेरा जलवा

एक्ट्रेस ने अपने इस लेटेस्ट फोटोशूट में डेनिम आउटफिट को चुना है, जिसमें वो बेहद फैशन-फॉरवर्ड नजर रही हैं। उनके आउटफिट में क्रॉप टॉप और मैचिंग डेनिम स्कर्ट का कॉम्बिनेशन है। जिसमें टॉप में अलग टेक्सचर और लेयरिंग का यूज है, जो उनके पूरे लुक को और भी स्टाइलिश बना रहा है।

इतना ही नहीं, अपने इस डेनिम लुक को हिना खान ने डेनिम हील्स और डिजाइनर हैंडबैग के साथ कैरी किया है। जिसमें उनका हैंडबैग लोगों का ध्यान खींच रहा है क्योंकि इसमें दिल के आकार की डिटेलिंग नजर आ रही है, जो उनके आउटफिट के साथ क्यूट मैच बना रहा है।

सॉफ्ट और नेचुरल लुक

साथ ही, हिना खान ने अपने मेकअप को सॉफ्ट और नेचुरल रखा है। लाइट टोन का बेस और न्यूड लिपस्टिक, जो उनके चेहरे की चमक को और निखार रहा है और नैचुरल वाइव्स ने इस पूरे लुक में चार चांद लगाए हैं। इसके साथ ही हिना खान की इन तस्वीरों में उनका आत्मविश्वास और उनका एटीट्यूड ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर भी हैं।

यूजर्स नें किया कमेंट

दरअसल, जैसे ही हिना ने इन फोटोज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, उनके फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई और कोई उन्हें 'गॉर्जियस' कह रहा है तो कोई 'क्वीन ऑफ स्टाइल' बता रहा है। इसके साथ ही कई यूजर्स ने कमेंट कर कहा 'डेनिम में भी इतनी क्लासी सिर्फ हिना खान ही लग सकती हैं' तो दूसरे यूजर्स नें कमेंट किया कि 'हिना खान की ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि वो हमेशा अपने फैशन चॉइसेज से सबका ध्यान खींचना बखूबी जानती हैं।

वहीं, दूसरे यूजर ने कहा, 'बस भी करो, क्या अदा है' उनका यह डेनिम लुक क्लासी, मॉडर्न और एलीगेंट स्टाइल का एक शानदार कॉम्बो है। बता दें कि हिना खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चाहे ट्रेडिशनल लुक हो या वेस्टर्न, वो हर अंदाज में अपने फैंस का दिल जीतने का हुनर रखती हैं।

ये भी पढ़ें

‘बाहुबली द एपिक’ और ‘द ताज स्टोरी’ के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'बाहुबली द एपिक' और 'द ताज स्टोरी' के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड, देखें

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

02 Nov 2025 06:06 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बस भी करो, क्या अदा है…’ हिना खान ने डेनिम लुक में बिखेरा जलवा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘द कोन्जूरिंग’ से भी खौफनाक है ये फिल्म, दिल बाहर निकल आएगा पर नहीं हटेगी नजर

'द कोन्जूरिंग' से भी खौफनाक है ये फिल्म, दिल बाहर निकल आएगा पर नहीं हटेगी नजर, हर सीन में है डर का असली मतलब
बॉलीवुड

‘बाहुबली द एपिक’ और ‘द ताज स्टोरी’ के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड

'बाहुबली द एपिक' और 'द ताज स्टोरी' के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड, देखें
बॉलीवुड

Arun Khetarpal: आज भी नाम सुनकर कांप जाता है पाक, भारतीय फौज का वो जांबाज, जिसने अकेले उड़ा दिए थे 10 पाकिस्तानी टैंक

Meet Lieutenant Arun Khetarpal
बॉलीवुड

ईशा देओल हुई इमोशनल, पिता धर्मेंद्र और मां हेमा मालिनी के लिए किया पोस्ट, बोलीं- आज जो भी…

Esha Deol Emotional Post
बॉलीवुड

फेमस सुपरस्टार की भांजी ने मारी बॉलीवुड में एंट्री, इस नए हीरो संग आएंगी नजर

Akshay Kumar NIece simar bhatia Entry In Bollywood
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.