‘बस भी करो, क्या अदा है…’ हिना खान ने डेनिम लुक में बिखेरा जलवा

दरअसल, जैसे ही हिना ने इन फोटोज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, उनके फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई और कोई उन्हें 'गॉर्जियस' कह रहा है तो कोई 'क्वीन ऑफ स्टाइल' बता रहा है। इसके साथ ही कई यूजर्स ने कमेंट कर कहा 'डेनिम में भी इतनी क्लासी सिर्फ हिना खान ही लग सकती हैं' तो दूसरे यूजर्स नें कमेंट किया कि 'हिना खान की ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि वो हमेशा अपने फैशन चॉइसेज से सबका ध्यान खींचना बखूबी जानती हैं।