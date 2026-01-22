और बेहतर कर सकते थे लेकिन…फरीदा जलाल ने आर्यन खान की डेब्यू सीरीज पर ये क्या कह दिया

Farida Jalal Comment On Aryan Khan Debut: बॉलीवुड की 'फेवरेट मां' और 'दादी' के रूप में मशहूर फरीदा जलाल इन दिनों अपनी बेबाकी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक, इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम वह काम कर चुकीं हैं। अब उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन खान के बॉलीवुड डेब्यू पर बिना किसी झिझक के बेबाक बयान दिया। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।