22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

और बेहतर कर सकते थे लेकिन…फरीदा जलाल ने आर्यन खान की डेब्यू सीरीज पर ये क्या कह दिया

Farida Jalal Comment On Aryan Khan Debut: एक्ट्रेस फरीदा जलाल जल्द 'ओ रोमियो' में नजर आने वाली हैं। ऐसे में ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्होंने आर्यन खान के डेब्यू को लेकर जो बयान दिया वह देखते-देखते वायरल हो गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 22, 2026

Farida Jalal disappointed Aryan Khan Debut film The Bads of Bollywood said aur acha kar skte the

फरीदा जलाल ने आर्यन खान पर की बात

Farida Jalal Comment On Aryan Khan Debut: बॉलीवुड की 'फेवरेट मां' और 'दादी' के रूप में मशहूर फरीदा जलाल इन दिनों अपनी बेबाकी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक, इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम वह काम कर चुकीं हैं। अब उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन खान के बॉलीवुड डेब्यू पर बिना किसी झिझक के बेबाक बयान दिया। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।

आर्यन खान के काम पर क्या बोलीं फरीदा? (Farida Jalal Comment On Aryan Khan Debut)

शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान ने साल 2025 में एक डायरेक्टर के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की। उनकी फेमस वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसे दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला। जब एक इंटरव्यू के दौरान फरीदा जलाल से आर्यन के इस कदम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, "वेलकम होम! आखिर वो यहीं के तो हैं, और कहां जाएंगे?"

हालांकि, जब बात सीरीज की क्वालिटी की आई, तो फरीदा जलाल जी ने 'शुगर कोटिंग' करने के बजाय सच बोलना बेहतर समझा। उन्होंने कहा, "मैंने शो देखा। वह ठीक था, बस ठीक था। वो इससे और बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन फिर भी कोशिश अच्छी थी।" फरीदा जलाल का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक मंझे हुए कलाकार की तरह आर्यन को और मेहनत करने की सलाह दी है।

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में थे मंझे हुए कलाकार (Aryan Khan Debut Series The Ba***ds of Bollywood)

बता दें, आर्यन खान की यह सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आई थी। इसमें बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे की कहानी दिखाई गई थी। सीरीज में लक्ष्य और राघव जुयाल मुख्य भूमिकाओं में थे, जबकि बॉबी देओल, मोना सिंह, मनोज पाहवा और रजत बेदी जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आए थे।

'ओ रोमियो' में फरीदा का चौंकाने वाला अंदाज (Farida Jalal ‘O’Romeo’ trailer out)

आर्यन पर अपनी राय रखने के अलावा, फरीदा जलाल खुद अपनी फिल्म 'ओ रोमियो' के लिए चर्चा बटोर रही हैं। शाहिद कपूर स्टारर इस फिल्म के टीजर ने तब सबको हैरान कर दिया जब पर्दे पर हमेशा ममता लुटाने वाली फरीदा जलाल को गाली देते हुए सुना गया। फैंस के लिए यह देखना काफी चौंकाने वाला था कि उनकी 'सॉफ्ट' छवि वाली अभिनेत्री अब इतने बोल्ड अंदाज में नजर आएंगी।

'ओ रोमियो' एक बड़े बजट की फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी और तमन्ना भाटिया जैसे सितारे नजर आने वाले हैं। फरीदा जलाल ने साबित कर दिया है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी वह नए प्रयोगों से डरती नहीं हैं और आज की पीढ़ी के निर्देशकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं।

ये भी पढ़ें

‘वो लड़की बारूद की ढेर है, खुद तो फटेगी…’ O’ Romeo के ट्रेलर में शाहिद कपूर का दिखा वाइल्ड बीस्ट अवतार
बॉलीवुड
O' Romeo Trailer Out

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

22 Jan 2026 09:53 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / और बेहतर कर सकते थे लेकिन…फरीदा जलाल ने आर्यन खान की डेब्यू सीरीज पर ये क्या कह दिया

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

साथ काम करना मुश्किल…, शाहिद कपूर के साथ झगड़े पर निर्देशक विशाल भारद्वाज ने तोड़ी चुप्पी

Vishal Bhardwaj on Rift With Shahid Kapoor
बॉलीवुड

आमिर खान ने गर्लफ्रेंड गौरी संग शादी पर किया बड़ा खुलासा, बोले- हम दोनों एक-दूसरे से…

Aamir Khan broke silence on already married to girlfriend Gauri Spratt after live in relationship
बॉलीवुड

तेरी दुल्हन सजाऊंगी…प्रियंका के वायरल गाने पर थिरके पति निक जोनस, देसी गर्ल ने इस अंदाज में किया रिएक्ट

Nick Jonas Grooves To Teri Dulhan Sajaoongi
बॉलीवुड

गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेगा फिल्म इंडस्ट्री का दम, कर्तव्य पथ पर इतिहास रचने को तैयार है ये फिल्ममेकर

संजय लीला भंसाली (सोर्स: x @bhansali_produc)
बॉलीवुड

‘अमिताभ बच्चन के घर 8 बजे के बाद बॉलीवुड से किसी को इजाजत नहीं’, बिग बी के साथ काम कर चुके अभिनेता ने किया खुलासा

Raja Bundela on Amitabh Bachchan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.