‘छावा’ को पछाड़, बॉक्स ऑफिस के तोड़े सारे रिकॉर्ड, 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी ये फिल्म

Chhave vs Laalo Krishna Sada Sahaayate: विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' तो सबको याद होगी। इसे भारत और दुनियाभर के सिनेप्रेमियों का खुब प्यार मिला है और ये फिल्म साल 2025 की, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसे फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसने 'छावा' फिल्म को भी पीछे दिया है, उसका नाम 'लालो -कृष्णा सदा सहायता' है। ये एक गुजराती फिल्म जो ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।