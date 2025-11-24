‘छावा’ को पछाड़, बॉक्स ऑफिस के तोड़े सारे रिकॉर्ड, 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी ये फिल्म

Chhave vs Laalo Krishna Sada Sahaayate (सोर्स: X )
Chhave vs Laalo Krishna Sada Sahaayate: विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' तो सबको याद होगी। इसे भारत और दुनियाभर के सिनेप्रेमियों का खुब प्यार मिला है और ये फिल्म साल 2025 की, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसे फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसने 'छावा' फिल्म को भी पीछे दिया है, उसका नाम 'लालो -कृष्णा सदा सहायता' है। ये एक गुजराती फिल्म जो ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।
फिल्म 'लालो -कृष्णा सदा सहायता' साल 2025 की सबसे ज्यादा वीकेंड पर कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है, जिसने विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' को भी और बॉलीवुड की कई फिल्म जिसने 'छावा' से कम कलेक्शन किया था, उन सबको मालों पीछे छोड़ दिया है। दरअसल, ये फिल्म सिर्फ 50 लाख के बजट पर बनी और इस रीजनल फिल्म ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ सातवें हफ्ते में भी अपनी जबरदस्त पकड़ के साथ भारतीय सिनेमा में ऐसा कमाल कर दिखाया कि ये किसी इतिहास से कम नहीं है।
फिल्म 'लालो' ने अपने सातवें वीकेंड तक में लगभग 79% की धमाकेदार बढ़ोतरी की है, जो ये साफ दर्शाता है कि 45 दिनों से थिएटर में चलने के बाद भी फिल्म की डिमांड लगातार बनी हुई है। साथ ही, वीकेंड में टोटल 9.95 करोड़ की कमाई के साथ, 'लालो' ने गुजराती सिनेमा में एक नया ऑल-टाइम रिकॉर्ड बनाया है। इसका कुल कलेक्शन अब 73.35 करोड़ हो गया है, जो किसी रीजनल फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है।
इतना ही नहीं, विक्की कौशल की 'छावा' अपने बड़े बजट, राष्ट्रीय अपील और स्टार पावर के बाद भी सातवें हफ्ते में अपनी रफ्तार बनाए रखने के लिए संघर्ष करती दिखी थीं और 'छावा' ने अपने सातवें वीकेंड पर कुल 4.30 करोड़ पर समाप्त किया, जो 'लालो' के कलेक्शन के आधे से भी कम है। जहां हिंदी हिस्टोरिकल ड्रामा के अनुसार 'छावा' का प्रदर्शन ठीक-ठाक है, तो वहीं 'लालो' के कलेक्शन बिल्कुल ही अलग लेवल पर हैं, रीजनल फिल्म के मुताबिक ये बहुत बड़ी बात है।
गुजराती फिल्म 'लालो' की इस शानदार रफ्तार को और भी खास बनाने वाली बात ये है कि, वो अपने वीक 3 में वापसी के बाद से इसका लगातार अच्छा प्रदर्शन नजर आ रहा है, जिसमें इसने पहले हफ्ते में 3.3 मिलियन और छठे से सातवें हफ्ते में 244 मिलियन के साथ अपनी मजबूती बनाए रखी है, जिससे 'लालो' एक पीढ़ी में सिर्फ एक बार आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है।
ये फिल्म अंकित सखिया के निर्देशन में बनी है और करण जोशी, रीवा राछ, श्रुहाद गोस्वामी, अंशु जोशी और किन्नल नायक अभिनीत 'लालो-कृष्णा सदा सहयते' ने गुजराती सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को फिर से प्रूफ किया है। साथ ही, इसने फिल्म 'छावा', दुलकर सलमान की 'कांथा', फरहान अख्तर की '120 बहादुर', विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख की 'मस्ती 4', अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2', आयुष्मान खुराना की 'थम्मा' और हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' जैसी कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।
