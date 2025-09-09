पत्नी समेत बच्चों को उतार दिया था मौत के घाट, फिर की खुदकुशी, जाने कौन था वो ‘सेलिब्रिटी’

बढ़ते झगड़ों के चलते सुधा सदाना, बृज सदाना के बंगले जल महल को छोड़कर अपने बच्चों के साथ कार्टर रोड वाले बंगले में रहने लगीं। बृज नशे में धुत वहां पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से मना किया। 60 और 70 के दशक का वो दौर बृज के करियर के लिए कुछ खास साबित नहीं हो रहा था उनकी 'मगरूर', 'बॉम्बे 405 माइल्स' और 'ऊंचे लोग' जैसी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। तभी गुस्से में आकर बृज ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोलियां चला दीं। सईदा की दोस्त और सुनील दत्त की पत्नी नरगिस दत्त ने बृज की बंदूक को जब्त करवा लिया। मगर 80 के दशक में, जब देश पंजाब में विद्रोह से जूझ रहा था और खालिस्तानी आतंकवादियों से धमकी भरे कॉल आ रहे थे, तब बृज को उनकी बंदूक वापस मिल गई।