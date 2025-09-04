1 घंटा 55 मिनट की वो फिल्म जिसमें दिखाया गया वेश्यावृत्ति का खौफनाक सच

Monali Thakur Film Lakshmi: बॉलीवुड में सिर्फ मसाला, मारधाड़ या क्राइम थ्रिलर फिल्में ही नहीं बनती हैं। बॉलीवुड में ऐसी भी की कई फिल्में बनी हैं, जिनमें सामाजिक मुद्दों पर बात की गई है, कभी किसी सच्ची घटना पर फिल्म बनाकर तो कभी हास्यास्पद अंदाज में समाज में फैली बुराइयों पर कटाक्ष किया गया है। ऐसी ही एक फिल्म 2014 में आई थी जिसमें वेश्यावृत्ति के घिनौने सच को दिखाया गया था। फिल्म में सतीश कौशिक और शेफाली शाह जैसे उम्दा कलाकार नजर आये थे। आइये जानते हैं कौन सी है वो फिल्म।
साल 2014 में आज के दौर की जानी-मानी गायिका मोनाली ठाकुर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था, 'लक्ष्मी'। इस फिल्म में मोनाली ने एक 13 साल की मासूम बच्ची की भूमिका निभाई थी, जिसको जबरदस्ती प्रॉस्टिट्यूशन के दलदल में धकेल दिया गया था। फिल्म में मोनाली के साथ इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर दिवंगत सतीश कौशिक ने खलनायक का किरदार निभाया था और दिल्ली क्राइम फेम शेफाली शाह एक सेक्स वर्कर की भूमिका में नजर आईं थीं जो मासूम लड़कियों से जबरन देह व्यापर कराती थी। वहीं, फेमस एक्टर राम कपूर ने वकील के रोल में दिखाई दिए थे, जो लक्ष्मी का केस लड़ता है। फिल्म का निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया था, जबकि इसके निर्माता खुद सतीश कौशिक थे।
वेश्यावृत्ति पर आधिरत इस फिल्म की कहानी लक्ष्मी नाम की 13 साल की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है। लक्ष्मी को एक आदमी शहर में काम दिलवाने का झांसा देकर शहर ले आता है। उसका यही काम होता है मासूम लड़कियों को बहला-फुसला कर अपने जाल में फंसाना और किडनैप करके अपने बॉस रेड्डी (सतीश कौशिक) को बेच देता है। नासमझ लड़की उस पर विश्वास कर रेड्डी के पास रुक जाती है। मगर उसको उसे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। सच जानने के बाद लक्ष्मी पूरी तरह टूट जाती है।
उसके बाद लक्ष्मी की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ज्योति (शेफाली शाह) से होती है जो भी अपनी किसी मजबूरी के चलते वेश्यावृत्ति से जुड़ती है।डरी-सहमी लक्ष्मी ने दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की। मगर पकड़ी जाती है उसके बाद उसको बुरी तरह से मरा-पीटा जाता है। मगर ज्योति उसको बचाती है। उसके बाद पुलिस उस वेश्यालय पर छापा मारती है और रेड्डी गैंग को गिरफ्तार करती है। सभी लड़कियों को शेल्टर होम भेज दिया जाता है। मगर ऊपर तक पहुंच और बिना गवाही के चलते रेड्डी छूट जाता है। और यहीं से शुरू होती है लक्ष्मी की कानूनी लड़ाई।
कैसे लड़ी लक्ष्मी ने वेश्यावृत्ति के इस घिनौने धंधे के खिलाफ लड़ाई, किसने की उसकी मदद और क्या रेड्डी को मिली सजा? ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म को आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं। आपको बता दें कि मोनाली ठाकुर अभिनीत इस फिल्म को IMDb पर 10 मे से 7.9 रेटिंग मिली है।
फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जिनको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये किस समाज का हिस्सा हैं हम जहां नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके साथ जबरदस्ती की जाती है।