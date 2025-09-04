1 घंटा 55 मिनट की वो फिल्म जिसमें दिखाया गया वेश्यावृत्ति का खौफनाक सच

साल 2014 में आज के दौर की जानी-मानी गायिका मोनाली ठाकुर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था, 'लक्ष्मी'। इस फिल्म में मोनाली ने एक 13 साल की मासूम बच्ची की भूमिका निभाई थी, जिसको जबरदस्ती प्रॉस्टिट्यूशन के दलदल में धकेल दिया गया था। फिल्म में मोनाली के साथ इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर दिवंगत सतीश कौशिक ने खलनायक का किरदार निभाया था और दिल्ली क्राइम फेम शेफाली शाह एक सेक्स वर्कर की भूमिका में नजर आईं थीं जो मासूम लड़कियों से जबरन देह व्यापर कराती थी। वहीं, फेमस एक्टर राम कपूर ने वकील के रोल में दिखाई दिए थे, जो लक्ष्मी का केस लड़ता है। फिल्म का निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया था, जबकि इसके निर्माता खुद सतीश कौशिक थे।