‘जुली’ नहीं, 1933 की इस फिल्म में गाया गया था पहला अंग्रेजी गाना

'कर्मा' फिल्म एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसकी कहानी एक राजकुमारी और राजकुमार के प्यार के बीच आने वाले संघर्षों के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में दोनों के बीच प्यार की शुरुआत एक गिलहरी वाले सीन से शुरू होती है। जब राजकुमार एक गिलहरी से अपने मन की बात करता है और पीछे छुपी राजकुमारी गिलहरी बनकर उसका जवाब देती है और यहीं से शुरू होती है इनके मासूम प्रेम की शुरुआत। मगर जब राजकुमार के राजा पिता को इस प्रेम-प्रसंग के बारे में पता चलता है, तब शुरू होती है प्यार के लिए सामजिक बंधनों को तोड़ने की जंग। फिर पुजारी की सलाह पर राजा दोनों की शादी करवा देता है और इस सम्बन्ध को अपने राजनैतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। फिर आगे क्या होता है, क्या दोनों को उनका प्यार मिलता है यही है इस फिल्म की कहानी।