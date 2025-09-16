‘जुली’ नहीं, 1933 की इस फिल्म में गाया गया था पहला अंग्रेजी गाना

First English Song in Hindi Film: हिंदी सिनेमा अपनी शुरुआत के 112 साल पूरे कर चुका है। पहली भारतीय फिल्म 3 मई 1913 को रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम 'राजा हरिश्चंद्र' था और ये एक मूक फिल्म थी। हिंदी सिनेमा का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। इसी इतिहास का एक पन्ना आज हम आपके लिए लाये हैं, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी फिल्म के सबसे पहले अंग्रेजी गाने के बारे में। किस फिल्म में ये गाना था, किसने इसको गया, किस पर इसको फिल्माया गया आदि।
ये बात तब की है जब भारत में बोलती फिल्मों (Sound Films) की शुरुआत हुई ही थी। हिंदी सिनेमा की पहली साउंड फिल्म थी 'आलम आरा', जो 1931 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के साथ हिंदी फिल्मों में मूक फिल्म्स का दौर खत्म हुआ था। बहुत से लोगों को गलता है कि 1975 में आई 'जुली' फिल्म का 'My heart is beating…', गाना ही सबसे पहला इंग्लिश गाना था, तो ये गलत है। क्योंकि आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 'कर्मा'। ये फिल्म 1933 में रिलीज हुई थी। देविका रानी अभिनीत 'कर्मा' वो पहली फिल्म है जिसमें सबसे पहली बार अंग्रेजी गाना गाया गया था।
1933 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार एक अंग्रेजी गाना बनाया गया, जिसका टाइटल था, 'Now The Moon Her Light Has Shed…'। इस गाने को फिल्म की हीरोइन देविका रानी ने अपनी सुरीली आवाज में गाया था। इस गीत के बोल लिखे थे J.L. Freer Hunt और Roy Douglas ने और इसको संगीतबद्ध किया था जर्मन संगीतकार Ernst Broadhurst ने। इस गाने में उस दौर के वेस्टर्न कल्चर की झलक थी। इस गाने ने गोल्डन एरा के हिंदी सिनेमा में हलचल मचा दी थी।
'कर्मा' फिल्म एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसकी कहानी एक राजकुमारी और राजकुमार के प्यार के बीच आने वाले संघर्षों के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में दोनों के बीच प्यार की शुरुआत एक गिलहरी वाले सीन से शुरू होती है। जब राजकुमार एक गिलहरी से अपने मन की बात करता है और पीछे छुपी राजकुमारी गिलहरी बनकर उसका जवाब देती है और यहीं से शुरू होती है इनके मासूम प्रेम की शुरुआत। मगर जब राजकुमार के राजा पिता को इस प्रेम-प्रसंग के बारे में पता चलता है, तब शुरू होती है प्यार के लिए सामजिक बंधनों को तोड़ने की जंग। फिर पुजारी की सलाह पर राजा दोनों की शादी करवा देता है और इस सम्बन्ध को अपने राजनैतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। फिर आगे क्या होता है, क्या दोनों को उनका प्यार मिलता है यही है इस फिल्म की कहानी।
1933 में आई देविका रानी की फिल्म 'कर्मा' एक ऐतिहासिक और उस दौर की सबसे चर्चित फिल्म थी। फिल्म में न सिर्फ पहली बार इंग्लिश गाना गाया गया था, बल्कि फिल्म अपने टाइम से बहुत आगे की कहानी को दिखाती है। उस दौर में फिल्म में सबसे लंबा किसिंग सीन फिल्माया गया था जो लगभग 4 मिनट का था। देविका रानी और हिमांशु राय पर फिल्माए गए इस सीन की खास बात ये थी कि ये दोनों एक्टर्स असल जिंदगी में भी पति-पत्नी थे।
आपको बता दें कि 'कर्मा' के बाद साल 1937 में आई फिल्म 'दुनिया ना माने' में अभिनेत्री शांता आप्टे ने एक इंग्लिश सॉन्ग गाया था, जिसके बोल थे 'Some ofLife…',। इस गीत के बोल उस दौर के लोकप्रिय कवि Henry-Wadsworth-Longfellow की कविता 'A Psalm of Life' से प्रेरित थे।
इस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़े पर्दे पर 'कर्मा' फिल्म की लव स्टोरी, बोल्ड सीन्स और गीत संगीत ने इसको भारतीय सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क बना दिया था, जिसने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी और प्रभावित भी किया।