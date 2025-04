FWICE का कड़ा फैसला, पाक कलाकारों पर उठाया ये बड़ा कदम, लगा फिल्म ‘अबीर गुलाल’ पर बैन!

फिल्म अबीर गुलाल नहीं होगी रिलीज? (FWICE declares they won’t let Abir Gulaal release in India) जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर FWICE ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सभी पाकिस्तानी कलाकारों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। फेडरेशन ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि “द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) द्वारा पहलगाम में किया गया जघन्य और कायरतापूर्ण हमला 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की याद दिलाता है जिसमें 40 सीआरपीएफ कर्मियों की जान चली गई थी। बार-बार होने वाले हमलों को देखते हुए FWICE राष्ट्रीय हित और एकजुटता के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हम अपने 18 फरवरी 2019 के निर्देश को दोहराते हैं, जिसमें भारतीय फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर सभी पाकिस्तानी कलाकारों, गायकों और तकनीशियनों को बैन करने के लिए कहा गया था”।

यह भी पढ़ें ‘मुसलमान होने पर शर्म आ रही है…’ इस मुस्लिम सिंगर ने पहलगाम आतंकी हमले पर कुरान शरीफ को किया याद FWICE ने लगाया पाकिस्तानी स्टार्स पर बैन (FWICE Blanket boycott on all Pak artistes) इतना ही नहीं,इसमें ये भी लिखा है कि FWICE का कोई भी सदस्य जो ‘पाकिस्तानी कर्मियों’ के साथ काम करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देश पहले आता है और FWICE हमले के पीड़ितों के साथ एकजुट है और पूरी फिल्म बिरादरी से राष्ट्रीय अखंडता की भावना को बनाए रखने और हमारे बहादुर सुरक्षाबलों और निर्दोष नागरिकों द्वारा किए गए बलिदान का सम्मान करने का आग्रह करता है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे कि अबीर गुलाल भारत में रिलीज़ न हो।” इतना ही नहीं,इसमें ये भी लिखा है कि FWICE का कोई भी सदस्य जो ‘पाकिस्तानी कर्मियों’ के साथ काम करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देश पहले आता है और FWICE हमले के पीड़ितों के साथ एकजुट है और पूरी फिल्म बिरादरी से राष्ट्रीय अखंडता की भावना को बनाए रखने और हमारे बहादुर सुरक्षाबलों और निर्दोष नागरिकों द्वारा किए गए बलिदान का सम्मान करने का आग्रह करता है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे कि अबीर गुलाल भारत में रिलीज़ न हो।”