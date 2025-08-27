Ganesh Chaturthi 2025: अनंत अंबानी से लेकर सोनू सूद, अंकिता लोकंडे के अलावा ये सितारे भी घर लाए बप्पा, वीडियो वायरल

देशभर में गणेश चतुर्थी बड़ी शानदार तरीके से मनाई जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी अंबानी परिवार धूमधाम से गणेश जी को अफने घर लाए। उनके अलावा टीवी सेलेब्स ने भी अपने घर पर गणपति बप्पा की स्थापना की है। दरअसल, बुद्धि, समृद्धि और नई शुरुआत के देवता भगवान गणेश के सम्मान में मनाए जाने वाले इस उत्सव में, भक्त पंडाल सजाते हैं और ढोल-नगाड़ों, संगीत और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ बप्पा का घरों में स्वागत करते है। ऐसा ही इस समय इन सेलेब्स के घर नजर आ रहा है। अंबानी परिवार के साथ ही अंकिता लोखंडे, सोनू सूद, भारती सिंह हर कोई इसे धूमधाम से मना रहा है। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।