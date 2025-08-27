Ganesh Chaturthi 2025: अनंत अंबानी से लेकर सोनू सूद, अंकिता लोकंडे के अलावा ये सितारे भी घर लाए बप्पा, वीडियो वायरल

देशभर में गणेश चतुर्थी बड़ी शानदार तरीके से मनाई जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी अंबानी परिवार धूमधाम से गणेश जी को अफने घर लाए। उनके अलावा टीवी सेलेब्स ने भी अपने घर पर गणपति बप्पा की स्थापना की है। दरअसल, बुद्धि, समृद्धि और नई शुरुआत के देवता भगवान गणेश के सम्मान में मनाए जाने वाले इस उत्सव में, भक्त पंडाल सजाते हैं और ढोल-नगाड़ों, संगीत और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ बप्पा का घरों में स्वागत करते है। ऐसा ही इस समय इन सेलेब्स के घर नजर आ रहा है। अंबानी परिवार के साथ ही अंकिता लोखंडे, सोनू सूद, भारती सिंह हर कोई इसे धूमधाम से मना रहा है। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
गणपति बप्पा के आने से पहले ही एंटीलिया को सजा दिया गया था। अब अनंत अंबानी और राधिका अंबानी एंटीलिया चा राजा को घर ले आए हैं। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने गणपति बप्पा की पूजा कर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर बप्पा को एंटीलिया में स्थापना के लिए लेकर आए।
एक्टर सोनू सूद भी अपने घर गणपति बप्पा को लेकर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोज में एक्टर बप्पा की मूर्ति को अपनी कार में रखते और आरती करते नजर आ रहे हैं। फैन्स उनके वायरल हो रहे वीडियो को बेहद पसंद भी कर रहे हैं।
भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया ने भी गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया है, जिससे उनके घर में खुशियों का माहौल है। पर्यावरण के लिए जागरूकता दिखाते हुए भारती और हर्ष हर साल बायोडिग्रेडेबल मिट्टी से बनी मूर्ति ही स्थापित करते हैं, उनका बेटा गोला भी पूरे जोश के साथ बप्पा के स्वागत से लेकर विसर्जन तक के रीति-रिवाजों में हिस्सा लेता नजर आता हैं।
एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी भी अपने घर बप्पा को लेकर जा रही हैं। गाड़ी में बैठीं उनके हाथों में बप्पा की मूर्ति साफ नजर आ रही है। साथ ही चेहरे पर भी खुशी भी नजर आई।
एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के घर भी गणपति बप्पा पधार चुके हैं। एक्ट्रेस अपनी मां के साथ गणपति बप्पा को लाने पहुंची थीं। उन्हें बप्पा की आरती उतारी, तिलक लगाया और हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते देखा जा सकता है। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी भी साफ दिखाई दी।
एक्टर गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी भी अपने बच्चों के साथ गणपति बप्पा को लाने पहुंचे थे। इस दौरान देबीना ने नारियल फोड़कर उनका स्वागत किया।
अर्जुन बिजलानी के घर भी बप्पा आ चुके हैं। युविका चौधरी को भी गणेश जी की मूर्ति के साथ देखा गया. लाल सूट पहने और माथे पर तिलक लगाए एक्ट्रेस बप्पा का स्वागत करती दिखाई दीं।
धनश्री वर्मा भी युजवेंद्र चहल से अलग होने के बाद पहली बार बप्पा को अपने साथ लेकर जा रही हैं। उनका बप्पा को लेते हुए वीडियो सामने आया है।