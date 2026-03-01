‘मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूं…’, धुरंधर फेम गौरव गेरा का 28 साल पुराना इमोशनल लेटर हुआ वायरल

इस लेटर की फोटो शेयर करते हुए गौरव ने भावुक कैप्शन लिखा, "मेरे माता-पिता को यह पत्र - 3 दिसंबर 1998… मुंबई आने के एक महीने से भी कम समय में। यह 28 साल पहले की बात है, इसलिए कोई ईमेल नहीं, सिर्फ पत्र। बेशक, उसके बाद खूब टीवी, कुछ फिल्में, विज्ञापन फिल्में, संगीत नाटक, रेडियो, टिक टॉक, रील्स… उतार-चढ़ाव से भरा एक प्यारा सफर रहा है। भगवान मेहरबान रहे हैं… लेकिन यह धुरंधर… पता नहीं भविष्य में क्या होगा… लेकिन मैं अपने माता-पिता को उनके अथाह समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।"