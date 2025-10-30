गौरी खान के रेस्टोरेंट में 3700 की लैंब चॉप, 1500 के मोमो, एक वेज रोल की कीमत सुनकर हो जाएंगे हैरान

गौरी खान के रेस्टोरेंट का मेन्यू आया सामने
Gauri Khan Restaurant Menu: शाहरुख खान और उनका परिवार अक्सर सुर्खियों में रहता है। हाल ही में उनके बेटे आर्यन ने बतौर डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया है वहीं उनकी पत्नी पहले ही एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हैं साथ ही उन्होंने कुछ समय पहले मुंबई में अपना रेस्टोरेंट खोला था। अब उसका मेन्यू वायरल हो रहा है। जो अपनी अलग-अलग नाम की डिश को लेकर भी फेमस है। इसमें लैंब चॉप की कीमत 3700 है। वहीं, 8 पीस मोमोज 1500 रुपये में उपलब्ध है।
शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं। इसके साथ ही वह पति शाहरुख खान की फिल्में भी प्रोड्यूस करती हैं। वह एक टोरी नाम के रेस्टोरेंट की मालकिन भी हैं। जो पैन एशिया खुला है। इसमें विदेशों में जो फूड फेमस है वहां का खाना भी मिलता है। जिसमें पकौड़े, सलाद से लेकर सी फूड भी शामिल है। तोरी वेज ग्योजा जिसे जापानी मोमोज भी कहा जाता है उसकी कीमत 1500 रुपये हैं और स्टीम राइस रोल की कीमत 950 रुपये हैं।
समर वेजिटेबल नूडल और ट्रफल एडामे जैसी डिश 950 रुपये में मिलती है। सलाद की कीमत 500 से शुरू है। इनमें सबसे फेमस डिश 'साशिमी सलाद' बताई जाती है, जो सैल्मन और टूना मछली से तैयार किया जाता है और इसकी कीमत लगभग 1100 रुपये है और एनोकी मशरूम टेम्पुरा 600 रुपये, कमल की जड़ से बनी डिश 750 रुपये मे मिलती है। वही, जो सबसे महंगी डिश है याकिनिकु एनजेड लैंब चॉप 3800 रुपये और मिसो ब्लैक कॉड 4700 रुपये में खाया जा सकता है।
बता दें, गौरी खान के टोरी रेस्टोरेंट को विवादों का भी सामना करना पड़ा था। जब एक कंटेंट क्रिएटर ने नकली पनीर परोसने का आरोप लगाया था, इसके बावजूद गौरी खान के रेस्टोरेंट के खाने को लोग बेहद पसंद करते हैं सेलिब्रिटी भी यहां आते रहते हैं।
