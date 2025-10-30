Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

गौरी खान के रेस्टोरेंट में 3700 की लैंब चॉप, 1500 के मोमो, एक वेज रोल की कीमत सुनकर हो जाएंगे हैरान

Gauri Khan Restaurant Menu: गौरी खान अपना खुद का रेस्टोरेंट भी मुंबई में चलाती है। जिसका मेन्यू वायरल हो रहा है। जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। आइये जानते हैं किस डिश की क्या कीमत है...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 30, 2025

Gauri Khan Restaurant Torii mumbai

गौरी खान के रेस्टोरेंट का मेन्यू आया सामने

Gauri Khan Restaurant Menu: शाहरुख खान और उनका परिवार अक्सर सुर्खियों में रहता है। हाल ही में उनके बेटे आर्यन ने बतौर डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया है वहीं उनकी पत्नी पहले ही एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हैं साथ ही उन्होंने कुछ समय पहले मुंबई में अपना रेस्टोरेंट खोला था। अब उसका मेन्यू वायरल हो रहा है। जो अपनी अलग-अलग नाम की डिश को लेकर भी फेमस है। इसमें लैंब चॉप की कीमत 3700 है। वहीं, 8 पीस मोमोज 1500 रुपये में उपलब्ध है।

गौरी खान के रेस्टोरेंट का मेन्यू आया सामने (Gauri Khan Restaurant Menu)

शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं। इसके साथ ही वह पति शाहरुख खान की फिल्में भी प्रोड्यूस करती हैं। वह एक टोरी नाम के रेस्टोरेंट की मालकिन भी हैं। जो पैन एशिया खुला है। इसमें विदेशों में जो फूड फेमस है वहां का खाना भी मिलता है। जिसमें पकौड़े, सलाद से लेकर सी फूड भी शामिल है। तोरी वेज ग्योजा जिसे जापानी मोमोज भी कहा जाता है उसकी कीमत 1500 रुपये हैं और स्टीम राइस रोल की कीमत 950 रुपये हैं।

टोरी रेस्टोरेंट में मिलते हैं विदेशी फूड (Gauri Khan Torii Restaurant)

समर वेजिटेबल नूडल और ट्रफल एडामे जैसी डिश 950 रुपये में मिलती है। सलाद की कीमत 500 से शुरू है। इनमें सबसे फेमस डिश 'साशिमी सलाद' बताई जाती है, जो सैल्मन और टूना मछली से तैयार किया जाता है और इसकी कीमत लगभग 1100 रुपये है और एनोकी मशरूम टेम्पुरा 600 रुपये, कमल की जड़ से बनी डिश 750 रुपये मे मिलती है। वही, जो सबसे महंगी डिश है याकिनिकु एनजेड लैंब चॉप 3800 रुपये और मिसो ब्लैक कॉड 4700 रुपये में खाया जा सकता है।

टोरी पर लगा था नकली पनीर देने का आरोप (Shahrukh Khan Wife Gauri Khan)

बता दें, गौरी खान के टोरी रेस्टोरेंट को विवादों का भी सामना करना पड़ा था। जब एक कंटेंट क्रिएटर ने नकली पनीर परोसने का आरोप लगाया था, इसके बावजूद गौरी खान के रेस्टोरेंट के खाने को लोग बेहद पसंद करते हैं सेलिब्रिटी भी यहां आते रहते हैं।

ये भी पढ़ें

मौनी रॉय के ‘बदमाश’ रेस्टोरेंट में 400 का गुलाब जामुन, 100 रुपये की रोटी…पूरा मेन्यू आया सामने
बॉलीवुड
Mouni Roy badmash Restaurant Menu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Oct 2025 12:05 pm

Published on:

30 Oct 2025 12:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गौरी खान के रेस्टोरेंट में 3700 की लैंब चॉप, 1500 के मोमो, एक वेज रोल की कीमत सुनकर हो जाएंगे हैरान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सद्गुरु ने ‘रामायण’ में राम बने रणबीर कपूर को लेकर दिया बयान, बोले- उससे राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते…

Sadhguru defends Ranbir Kapoor
बॉलीवुड

फिल्म ‘हक’ पर छिड़े विवाद पर इमरान हाशमी ने दिया बयान, बोले- किसी भी मुस्लिमों की छवि…

Emraan Hashmi react on Haq controversy
बॉलीवुड

गलती से भी मिस मत कर देना ये मूवी… नवंबर में रिलीज होंगी ये धाकड़ फिल्में

November 2025 Movie Releases
बॉलीवुड

Sudhir Dalvi Hospitalized: ‘शिरडी के साईं बाबा’ फेम एक्टर की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में भर्ती, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद

Shirdi Ke Sai Baba actor Sudhir Dalvi Hospitalised
बॉलीवुड

‘थामा’ और ‘एक दीवाने की दीवानीयत’ क्या इन 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी?

Thamma Box Office Collection Day 3
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.