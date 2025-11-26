एक घंटा बिताने की कीमत… गिरिजा ओक को सोशल मीडिया पर आ रहे हैं अश्लील मैसेज, बताया पूछते हैं रेट

Girija Oak Obscene Message: हाल ही में अपनी AI जनरेटेड फोटोज के लीक होने बाद के गिरिजा ओक पर बड़ी मुसीबत आ गई है। मराठी और हिंदी सिनेमा में अपनी शानदार एक्टिंग से सबको दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेससोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हाल ही में गिरिजा ओक के एक इंटरव्यू के वीडियो क्लिप्स वायरल हुए थे, जिसके बाद वह रातोंरात 'नेशनल क्रश' बन गईं थीं, लेकिन इसी बीच एक्ट्रेस को एक बुरे अनुभव का भी सामना करना पड़ा। उन्हें लोग अश्लील मैसेज कर रहे हैं और उनसे रेट पूछ रहे हैं।



गिरिजा ओक ने 'तारे जमीन पर', 'शोर इन द सिटी', 'जवान' और 'कला' जैसी फिल्मों में काम किया है, लेकिन अब अचानक लाइमलाइट में आ गई है। लल्लन टॉप को दिए एक नए इंटरव्यू में गिरिजा ओक ने वायरल होने के नेगेटिव इफेक्ट्स बताए हैं।