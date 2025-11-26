Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

एक घंटा बिताने की कीमत… गिरिजा ओक को सोशल मीडिया पर आ रहे हैं अश्लील मैसेज, बताया पूछते हैं रेट

Girija Oak Obscene Message: टीवी की फेमस एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने बताया है कि जब से उनके AI जनरेटेड फोटोज लीक हुए हैं तब से उन्हें अश्लील मैसेज आ रहे हैं। लोग उनसे 'एक घंटे का कितना लेती हो' जैसे सवाल पूछ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 26, 2025

Girija Oak received Obscene Message after photos leaked people said ek ghanta ka rate kya hai

गिरिजा ओक ने बतया लोग कर रहे अश्लील मैस्ज

Girija Oak Obscene Message: हाल ही में अपनी AI जनरेटेड फोटोज के लीक होने बाद के गिरिजा ओक पर बड़ी मुसीबत आ गई है। मराठी और हिंदी सिनेमा में अपनी शानदार एक्टिंग से सबको दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेससोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हाल ही में गिरिजा ओक के एक इंटरव्यू के वीडियो क्लिप्स वायरल हुए थे, जिसके बाद वह रातोंरात 'नेशनल क्रश' बन गईं थीं, लेकिन इसी बीच एक्ट्रेस को एक बुरे अनुभव का भी सामना करना पड़ा। उन्हें लोग अश्लील मैसेज कर रहे हैं और उनसे रेट पूछ रहे हैं।

गिरिजा ओक ने 'तारे जमीन पर', 'शोर इन द सिटी', 'जवान' और 'कला' जैसी फिल्मों में काम किया है, लेकिन अब अचानक लाइमलाइट में आ गई है। लल्लन टॉप को दिए एक नए इंटरव्यू में गिरिजा ओक ने वायरल होने के नेगेटिव इफेक्ट्स बताए हैं।

गिरिजा ओक को आ रहे फेमस होने के बाद अश्लील मैसेज (Girija Oak Obscene Message)

गिरिजा ओक ने कहा कि फेमस होने के बावजूद उन्हें काम के ज्यादा ऑफर नहीं बल्कि लोगों के भद्दे और अश्लील मैसेज जरूर मिलने लगे हैं। गिरिजा ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा, "कोई बोलता है, 'मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस एक मौका दो।' किसी ने मेरे रेट तक पूछे कि एक घंटा बिताने की कीमत क्या है।"

एक्ट्रेस ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि ये लोग अगर हकीकत में उनके सामने होंगे, तो नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलते हैं, जबकि सामने से प्यार और सम्मान देते हैं।

गिरिजा की हुई थी नीली साड़ी वाली तस्वीर वायरल (Actress Girija Oak Obscene Fake Pics Go Viral)

गिरिजा ओक के अचानक वायरल होने की वजह उनकी एक इंटरव्यू की तस्वीर थी, जिसमें वह नीली साड़ी और सफेद स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुए नजर आई थीं। उनके बाल खुले थे और माथे पर छोटी सी बिंदी थी। यह तस्वीर इतनी तेजी से फैली कि गिरिजा X (पहले ट्विटर) पर ट्रेंड करने लगीं और हर कोई उनका नाम और इंस्टाग्राम खोजने लगा था।

तस्वीरों के साथ हुई छेड़छाड़ (Girija Oak Morphed Ai Generated Picture)

कुछ समय बाद उनकी तस्वीरों के साथ AI से छेड़छाड़ करके आपत्तिजनक कंटेंट सर्कुलेट होने लगे, जिससे गिरीजा बेहद परेशान हो गईं थीं। उन्होंने लाइव आकर लोगों से ऐसा न करने की अपील की थी। अब इसी बीच उन्हें अश्लील मैसेज आ रहे हैं और लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, इन हरकतों की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

26 Nov 2025 02:05 pm

