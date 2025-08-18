एक्शन और ड्रामा का जबरदस्त मेल, साउथ और बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स की इस फिल्म ने जीता फैंस का दिल

Superstars In Bollywood: यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म 'वॉर 2' एक्शन से भरपूर है और दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में ही दुनिया भर में 170 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म को इसके जबर्दस्त एक्शन के लिए ज्यादा सराहा जा रहा है, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी कमजोर बताई जा रही है। इसके साथ ही 'वॉर' का पहला पार्ट 2019 में आया था, जिसमें ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। लेकिन 'वॉर 2' में टाइगर की जगह साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को लिया गया है और एक एक्शन से भरपूर फिल्म बनाई गई है।
इस फिल्म को बनाने में मेकर्स के लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। दरअसल 'वॉर 2' का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है और इसका निर्माण यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। आशुतोष राणा और अनिल कपूर भी अहम किरदारों में हैं।
फिल्म की कहानी कबीर धालीवाल नामक एक पूर्व खुफिया एजेंट के बारे में है, जो बदमाश बनने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है और एक विशेष इकाई के अधिकारी विक्रम चेलापति को उसे बेअसर करने का काम सौंपा जाता है। फिल्म में एक्शन की भरमार है, लेकिन कहानी में कोई खास ट्विस्ट नहीं है। फिल्म की कहानी में कुछ नया नहीं है, लेकिन सुपरस्टार ऋतिक रोशन और साउथ के मशहूर एक्टर जूनियर एनटीआर की जोड़ी ने कमाल कर दिया है।
बता दें कि फिल्म की कहानी भारतीय खुफिया एजेंसी (रॉ) के 2 एजेंट्स की है, एक मेजर कबीर (ऋतिक रोशन) और दूसरे मेजर विक्रम चेलापति उर्फ रघु (जूनियर एनटीआर) की। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ‘वॉर’ की कहानी खत्म हुई थी। इस बार कबीर ने रॉ से नाता तोड़ लिया है और एक फ्रीलांसर बन गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों की हत्या करता है। इस बीच, कबीर कर्नल सुनील लूथरा को मार देता है, जिससे रॉ बेहद नाराज हो जाती है और कबीर को खत्म करने की योजना बनाने लगती है।