एक्शन और ड्रामा का जबरदस्त मेल, साउथ और बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स की इस फिल्म ने जीता फैंस का दिल

Superstars In Bollywood: यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म 'वॉर 2' एक्शन से भरपूर है और दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में ही दुनिया भर में 170 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म को इसके जबर्दस्त एक्शन के लिए ज्यादा सराहा जा रहा है, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी कमजोर बताई जा रही है। इसके साथ ही 'वॉर' का पहला पार्ट 2019 में आया था, जिसमें ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। लेकिन 'वॉर 2' में टाइगर की जगह साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को लिया गया है और एक एक्शन से भरपूर फिल्म बनाई गई है।