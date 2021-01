Guru Randhawa अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चाओं में, 15 किलो वजन घटाकर फैंस को किया हैरान

नई दिल्ली | पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) इन दिनों अपने जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चाओं में हैं। दरअसल, गुरु की नई फोटोज को देखकर फैंस उनके बदले हुए लुक को लेकर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। गुरु रंधावा ने पिछले कुछ वक्त में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उनके हर गाने को लाखों में लाइक्स मिलते हैं। अब गुरु का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन (Body Transformation) देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हाल ही में गुरु रंधावा ने खुद भी इसपर बात की और बताया कि उन्होंने अपना वजन 15 किलो तक घटा लिया है। इन दिनों वो अपने नए म्यूजिक वीडियो पर काम कर रहे हैं।

गुरु रंधावा ने अब तक कई हिट गाने गाए हैं। कमाल की बात ये है कि गुरु अपने गानों में खुद ही एक्ट भी करते हैं। गुरु ने बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में बताया कि साल 2020 उनके लिए एक बदलाव का साल रहा। उन्होंने कहा कि जब हम अपने करियर और लाइफ में आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से कोरोनावायरस जैसी महामारी आ गई और सब बदल गया। हालांकि मेरे लिए साल 2020 बेहद अच्छा रहा। मैंने इस वक्त में अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की। ये साल मेरे लिए ट्रॉसफॉर्मेशन का रहा और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसा ही हो। मैं साल 2021 में भी इसे बरकरार रख पाऊं और अपने काम को यूं ही आगे बढ़ाता रहूं। उम्मीद है कि इस साल धीरे-धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा और लोग पहले जैसे काम शुरू करने लगेंगे। मैं भी अब अपने लाइव परफॉर्मेंस को लेकर उत्साहित हूं।

Thankyou for loving the teaser. #mehendiwalehaath is so so special for me. I hope you all like it too on 14th January ❤️ pic.twitter.com/RIiOeva7dt

गुरु रंधावा ने बताया कि वो इन दिनों अपने नए म्यूजिक वीडियो पर काम कर रहे हैं। उनके इस गाने में एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर नजर आएंगी जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। वहीं इससे पहले उनका गाना मेहंदी वाले हाथ रिलीज हुआ था जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया। इस म्यूजिक वीडियो में गुरु के साथ एक्ट्रेस संजना सांघी नजर आईं थीं। बता दें कि गुरु रंधावा अब तक कई बॉलीवुड फिल्मों में गाना गा चुके हैं। जिनमें तुम्हारी सुलु, हिंदी मीडियम, बधाई हो, सोनू के टीटू की स्वीटी और साहो जैसी फिल्में शामिल हैं।

Glad i met you @mrunal0801 . What a great actress you are. Purely blessed. Thanks for being so supportive and helping me act too 💥

Keep making big moves. World is yours superstar 💥 pic.twitter.com/eCvOqJLq3A