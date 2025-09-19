नताशा- हार्दिक के तलाक का 1 साल बाद कारण आया सामने! जैस्मिन वालिया के पोस्ट से मचा हंगामा

Hardik Pandya Natasa Divorce Reason: इंडिया टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का तलाक और शादी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। नताशा से हार्दिक एक समय पर इतना प्यार करते थे कि उन्होंने नताशा से एक बार नहीं 3 बार शादी की थी। शादी से पहले ही नताशा प्रेग्नेंट हो गई थीं और दोनों ने रिश्ता कंफर्म करके शादी कर ली थी, लेकिन अचानक दोनों के रिश्ते में दरार की खबरे आने लगीं। कपल ने साथ में आना-जाना बंद कर दिया, एक दिन नताशा से अपनी शादी की तस्वीरें भी इंस्टाग्राम से हटा दीं। साल 2024 में अचानक प्यार का रिश्ता टूट गया और दोनों ने अपना तलाक अनाउंस कर दिया। इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था, हर किसी ने तलाक का असली कारण जानना चाहा, पर कपल चुप रहे। अब लगभग 1 साल बाद दोनों का रिश्ता तलाक तक कैसे पहुंचा वो सामने आ गया है। खबर है कि हार्दिक ने शादीशुदा होते हुए नताशा को धोखा दिया था, कहा जा रहा है कि हार्दिक का अपनी शादी के दौरान जैस्मिन वालिया के साथ संबंध था, जो बात बाद में नताशा को पता चली और उन्होंने तलाक ले लिया।