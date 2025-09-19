Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

नताशा- हार्दिक के तलाक का 1 साल बाद कारण आया सामने! जैस्मिन वालिया के पोस्ट से मचा हंगामा

Hardik Pandya Natasa: नताशा और हार्दिक के तलाक को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी लोग दोनों के अलग होने के कारण से अनजान हैं पर अब असली वजह सामने आ गई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 19, 2025

hardik pandya natasa divorce
हार्दिक पांड्या और नताशा के साथ जैस्मिन वालिया की रचनात्मक तस्वीर

Hardik Pandya Natasa Divorce Reason: इंडिया टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का तलाक और शादी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। नताशा से हार्दिक एक समय पर इतना प्यार करते थे कि उन्होंने नताशा से एक बार नहीं 3 बार शादी की थी। शादी से पहले ही नताशा प्रेग्नेंट हो गई थीं और दोनों ने रिश्ता कंफर्म करके शादी कर ली थी, लेकिन अचानक दोनों के रिश्ते में दरार की खबरे आने लगीं। कपल ने साथ में आना-जाना बंद कर दिया, एक दिन नताशा से अपनी शादी की तस्वीरें भी इंस्टाग्राम से हटा दीं। साल 2024 में अचानक प्यार का रिश्ता टूट गया और दोनों ने अपना तलाक अनाउंस कर दिया। इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था, हर किसी ने तलाक का असली कारण जानना चाहा, पर कपल चुप रहे। अब लगभग 1 साल बाद दोनों का रिश्ता तलाक तक कैसे पहुंचा वो सामने आ गया है। खबर है कि हार्दिक ने शादीशुदा होते हुए नताशा को धोखा दिया था, कहा जा रहा है कि हार्दिक का अपनी शादी के दौरान जैस्मिन वालिया के साथ संबंध था, जो बात बाद में नताशा को पता चली और उन्होंने तलाक ले लिया।

जैस्मिन वालिया के पोस्ट ने खड़े किए सवाल (Hardik Pandya Natasa Divorce Reason)

वहीं, अब हार्दिक और जैस्मिन वालिया को लेकर पिछले कुछ समय से खबरें आ रही है कि हार्दिक ने जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप कर लिया है और वह एक्ट्रेस- मॉडल माहिका शर्मा के साथ रिश्ते में आ गए हैं। इसी बीच अब जो सोशल मीडिया पर तलाक का कारण सामने आ रहा है वो ये है कि हार्दिक की एक्स-गर्लफ्रेंड और यूके की सिंगर जैस्मिन वालिया के एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया था कि जैस्मिन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया है कि उनका पिछला रिश्ता "लगभग दो साल" तक चला और फिर उनका उनके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है।

जैस्मिन वालिया के पोस्ट ने खड़े किए सवाल (Photo Source- X)

तलाक से पहले ही रिश्ते में थे हार्दिक और जैस्मिन (Hardik Pandya Jasmin Walia Relationship)

इसी में आगे एक यूजर ने कहा कि अगर हार्दिक और नताशा का तलाक जुलाई 2024 में हुआ, तो इसका मतलब है कि हार्दिक तलाक की घोषणा करने से पहले ही जैस्मिन के साथ लगभग एक साल से साथ थे और नताशा को ये बात पता चल गई थी कि हार्दिक उन्हें धोखा दे रहे हैं। वहीं, दिलचस्प बात यह है कि जैस्मिन ने कथित तौर पर इस कमेंट को लाइक भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे हटा दिया। अब इस लाइक और डिसलाइक ने सोशल मीडिया यूजर्स को हार्दिक और नताशा के तलाक का असली कारण कहने पर मजबूर कर दिया है।

जैस्मिन वालिया और नताशा के साथ हार्दिक पांड्या (Photo Source- X)

Published on:

19 Sept 2025 09:52 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / नताशा- हार्दिक के तलाक का 1 साल बाद कारण आया सामने! जैस्मिन वालिया के पोस्ट से मचा हंगामा

