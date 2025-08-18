11 साल बड़े शादीशुदा मर्द से अफेयर, फिर भी नहीं मिली इस एक्ट्रेस को खुशी

बता दें कि शत्रुंघ से अलग होने के बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी रचाई। फिर शादी के बाद रीना ने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली, जिससे उनके फैंस उदास हो गए। इस शादी से रीना को एक बेटी हुई, जिसका नाम जन्नत रखा गया। लेकिन मोहसिन का लाइफस्टाइल रीना को रास नहीं आया। 90 के दशक की शुरुआत में दोनों का तलाक हो गया। मोहसिन बेटी को लेकर कराची चले गए। रीना ने कई सालों तक बेटी की कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार जन्नत की परवरिश का हक उन्हें मिला।