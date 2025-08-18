11 साल बड़े शादीशुदा मर्द से अफेयर, फिर भी नहीं मिली इस एक्ट्रेस को खुशी

Bollywood: 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रीना रॉय अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने 'जानी दुश्मन', 'नागिन', 'आशा', 'अर्पण', 'नसीब' और 'सनम तेरी कसम' जैसी कई हिट फिल्मों में यादगार रोल निभाए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रीना की किस्मत उस रोल से चमकी थी, जिसे कई अभिनेत्रियों ने रिजेक्ट कर दिया था। इस एक रोल ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था और वे इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थीं।
रीना रॉय की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही। उनका असली नाम सायरा अली था। उनके पिता सादिक अली मुस्लिम थे और मां शारदा राय हिंदू। सायरा चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर थीं। उनके पिता फिल्मों में छोटे-मोटे रोल किया करते थे। बचपन में ही मां-पिता के तलाक के बाद सायरा और उनके भाई-बहनों ने पिता से दूरी बना ली। बाद में मां शारदा ने उनका नाम बदलकर रूपा राय रखा। लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली, तो नए नाम से डेब्यू करना चाहा, तब डायरेक्टर बी.आर. इशारा ने उनका नाम बदलकर रीना रॉय रखा था।
70 के दशक में तो रीना रॉय सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थीं। साथ ही उनका अपने को-स्टार शत्रुंघ सिन्हा से भी अफेयर रहा। दोनों की मुलाकात 'कालीचरण' के सेट पर हुई। दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और प्यार हो गया। शत्रुघ्न 11 साल बड़े थे और रीना की मां इस रिश्ते से खुश नहीं थीं। इसके बाद साल 1981 में शत्रुघ्न ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली।
बता दें कि शत्रुंघ से अलग होने के बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी रचाई। फिर शादी के बाद रीना ने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली, जिससे उनके फैंस उदास हो गए। इस शादी से रीना को एक बेटी हुई, जिसका नाम जन्नत रखा गया। लेकिन मोहसिन का लाइफस्टाइल रीना को रास नहीं आया। 90 के दशक की शुरुआत में दोनों का तलाक हो गया। मोहसिन बेटी को लेकर कराची चले गए। रीना ने कई सालों तक बेटी की कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार जन्नत की परवरिश का हक उन्हें मिला।