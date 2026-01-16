हनी सिंह की ‘गंदी बात’ वाले वीडियो पर फूटा जसबीर जस्सी का गुस्सा, बोले- माता-पिता और उनकी बहन…

Jasbir Jassi Angry On Honey Singh: मशहूर रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह एक बार फिर अपने बयानों के चलते विवादों में फंस गए हैं। दिल्ली में चल रहे एक लाइव कॉन्सर्ट के बीच रैपर ने राजधानी की कड़ाके की ठंड और 'सेफ से..स' को लेकर बयान दिया था। जैसे ही उसका वीडियो सामने आया, पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। लोग उनके संस्कारों पर बात करने लगे थे। जहां हनी सिंह अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं वहीं इस मामले में अब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज गायक जसबीर जस्सी का गुस्सा फूटा है और उन्होंने हनी सिंह की इस हरकत को बेहद शर्मनाक बताया है।