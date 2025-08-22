Jaswinder Bhalla Dies: जसविंदर भल्ला की कैसे हुई मौत? आनन-फानन में लेकर गए थे हॉस्पिटल, वजह आई सामने

Jaswinder Bhalla Death Reason: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। अपनी बेजोड़ हास्य शैली और लोगों को अपनी कॉमेडी का दीवाना बनाने वाले जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है। उनके निधन से पूरी पंजाबी इंडस्ट्री और उनके लाखों प्रशंसक सदमे में हैं। जसविंदर भल्ला का निधन शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को सुबह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हुआ। अब उनकी मौत कैसे हुई है उसकी वजह सामने आ गई है। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।