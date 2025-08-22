Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Jaswinder Bhalla Dies: जसविंदर भल्ला की कैसे हुई मौत? आनन-फानन में लेकर गए थे हॉस्पिटल, वजह आई सामने

Jaswinder Bhalla Dies: जसविंदर भल्ला की मौत की असली वजह सामने आ गई है। फेमस कॉमेडियन का निधन सुबह 4 बजे हुआ था अब डॉक्टर्स ने बताया है कि खून काफी बह गया था।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 22, 2025

Jaswinder Bhalla Death reason
जस्विंदर भल्ला की एक्स से ली गई तस्वीर

Jaswinder Bhalla Death Reason: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। अपनी बेजोड़ हास्य शैली और लोगों को अपनी कॉमेडी का दीवाना बनाने वाले जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है। उनके निधन से पूरी पंजाबी इंडस्ट्री और उनके लाखों प्रशंसक सदमे में हैं। जसविंदर भल्ला का निधन शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को सुबह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हुआ। अब उनकी मौत कैसे हुई है उसकी वजह सामने आ गई है। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।

कॉमेडियन जसविंदर भल्ला की मौत की वजह आई सामने (Jaswinder Bhalla Death Reason Revealed)

जसविंदर भल्ला के निधन की खबरों ने जैसे ही तूल पकड़ा हर कोई इसका कारण पूछने लगा, लेकिन इसके बारे में पहले कोई जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन अब बीबीसी पंजाबी की रिपोर्ट के अनुसार, जसविंदर भल्ला को बुधवार शाम को ब्रेन स्ट्रोक आया था। उन्हें आनन-फानन में फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था जहां डॉक्टरों ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक के कारण कॉमेडियन का काफी खून बह गया है।

जसविंदर भल्ला को आया था ब्रेन स्ट्रोक (Jaswinder Bhalla Brain Stroke)

डॉक्टरों ने कॉमेडियन को बचाने के लिए लाख कोशिशें की, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं आया और उन्होंने आज सुबह 4:00 बजे अंतिम सांस ली। उनके करीबी दोस्त और 'छनकटा' शो में उनके साथ काम करने वाले एक्टर बालमुकुंद शर्मा ने उनके निधन की पुष्टि की थी। जिससे उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई थी और अब उनकी मौत की असली वजह भी सामने आ गई है।

जसविंदर भल्ला के परिवार में हैं ये सदस्य (Jaswinder Bhalla Family)

जसविंदर भल्ला के निधन से जहां एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है वहीं सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी कॉमेडी को याद कर रहे हैं। जसविंदर भल्ला के परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी परमदीप भल्ला, उनके बेटे और अभिनेता पुखराज भल्ला, और बेटी अशप्रीत कौर हैं, जो नॉर्वे में रहती हैं। अब जसविंदर भल्ला का अंतिम संस्कार कल यानी 23 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे मोहाली के बालोंगी श्मशान घाट पर किया जाएगा।

Updated on:

22 Aug 2025 01:21 pm

Published on:

22 Aug 2025 12:58 pm

Jaswinder Bhalla Dies: जसविंदर भल्ला की कैसे हुई मौत? आनन-फानन में लेकर गए थे हॉस्पिटल, वजह आई सामने

