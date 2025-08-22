Jaswinder Bhalla Dies: फेमस कॉमेडियन का निधन, फिल्मों में भी कर चुके थे काम

जसविंदर भल्ला ने 1988 में ‘छनकटा 88’ से कॉमेडियन के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और फिल्म ‘दुल्ला भट्टी’ से एक्टर बने थे। अब उनके निधन से परिवार के अलावा उनके चाहने वाले भी मायूस हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जसविंदर भल्ला का अंतिम संस्कार 23 अगस्त यानी शनिवार को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलोंगी श्मशान घाट में किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसकों और फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों के जुटने की उम्मीद है।