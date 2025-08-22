Jaswinder Bhalla Dies: फेमस कॉमेडियन का निधन, फिल्मों में भी कर चुके थे काम

Jaswinder Bhalla Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर आ रही है। फेमस कॉमेडियन रहे जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है। उन्होंने 65 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। शुक्रवार सुबह कॉमेडियन और पंजाबी फिल्मों के दिग्गज एक्टर ने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में दम तोड़ा। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री और उनके लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर है।
जसविंदर भल्ला पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडियन ही नहीं बल्कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीको सुपरहिट फिल्में में दी थीं। जसविंदर भल्ला पंजाबी सिनेमा के उन सितारों में से थे जिन्होंने कॉमेडी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सादगी और व्यंग्य से भरे संवाद दर्शकों को बेहद पसंद आते थे। उनका हर किरदार दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता था।
जसविंदर भल्ला ने ‘गड्डी चलती है छलांगा मार के’, कैरी ऑन जट्ट , जिंद जान’, बैंड बाजे जैसी कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय और कॉमेडी से लोगों का दिल जीता था। बता दें, जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को लुधियाना के दोराहा में हुआ था। असल जिंदगी में वे काफी पढ़े-लिखे व्यक्ति थे। वह लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) में प्रोफेसर भी थे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान (एग्रीकल्चर साइंस) में पीएचडी की डिग्री ली हुई थी।
जसविंदर भल्ला ने 1988 में ‘छनकटा 88’ से कॉमेडियन के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और फिल्म ‘दुल्ला भट्टी’ से एक्टर बने थे। अब उनके निधन से परिवार के अलावा उनके चाहने वाले भी मायूस हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जसविंदर भल्ला का अंतिम संस्कार 23 अगस्त यानी शनिवार को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलोंगी श्मशान घाट में किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसकों और फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों के जुटने की उम्मीद है।