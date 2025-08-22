Elvish Yadav Firing: घर पर फायरिंग करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली

एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव ने हमला होने के बाद बयान दिया था। उन्होंने कहा, "पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा है। गोलीबारी की घटना के समय हमारा परिवार घर पर मौजूद था। मैं सो रहा था। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है सब सुरक्षित हैं।” वहीं फायरिंग के कुछ घंटों बाद ही हिमांशु भाऊ गिरोह ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली और एल्विश यादव पर "परिवारों को बर्बाद करने वाले" सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 506 (आपराधिक धमकी), और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और उनके परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है।