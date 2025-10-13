Patrika LogoSwitch to English

Jimmy shergill father Dies: फेमस एक्टर के पिता का निधन, परिवार में पसरा मातम

Jimmy shergill father Dies: 'मोहब्बतें' और 'दिल है तुम्हारा' फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से दिलों पर राज करने वाले एक्टर जिम्मी शेरगिल के पिता का निधन हो गया है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सांत्वना दे रहे हैं।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 13, 2025

Jimmy shergill father Satyajit Singh Shergill Dies

जिम्मी शेरगिल के पिता का निधन

Jimmy shergill father Dies: बॉलीवुड के फेमस एक्टर जिम्मी शेरगिल के परिवार में मातम छा गया है। जिम्मी के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल का 11 अक्टूबर को निधन हो गया है। उन्होंने 90 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। परिवार ने जानकारी दी है कि उनके लिए भोग और अंतिम अरदास का आयोजन 14 अक्टूबर को शाम 4:30 से 5:30 बजे तक मुंबई के सांताक्रूज वेस्ट स्थित गुरुद्वारा धन पोथोहर नगर में किया जाएगा। इस खबर के बाद से ही लोग अपने फेवरेट एक्टर के पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और परिवार को गहरा सदमा लगा है।

जिम्मी शेरगिल के पिता का निधन (Jimmy shergill father Dies)

जिम्मी शेरगिल का पूरा परिवार कला और संस्कृति के क्षेत्र से लंबे समय से जुड़ा रहा है। उनके पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल खुद भी एक सीनियर आर्टिस्ट थे और कला जगत में उनका बड़ा नाम था। परिवार का रिश्ता भारत की सबसे मशहूर पेंटर्स में से एक अमृता शेरगिल से भी है, जो जिम्मी के दादाजी की कजिन थीं।

जिम्मी ने याद किए पिता के कड़े नियम (Jimmy shergill father Satyajit Singh Shergill Passed Away)

एक पुराने इंटरव्यू में जिम्मी शेरगिल ने अपने पिता से जुड़ी कुछ बातें अपने फैंस को बताई थी। उन्होंने बताया था कि उनके पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल बहुत सख्त स्वभाव के थे। जिम्मी ने एक घटना को याद करते हुए बताया था कि एक बार उन्होंने बिना बताए अपने बाल कटवा लिए थे और दाढ़ी-मूंछ हटा दी थी। इस बात से उनके पिता इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने जिम्मी से डेढ़ साल तक बात नहीं की थी। जिम्मी ने कहा था, "हम सिख परिवार से हैं, इसलिए मेरे इस बचपन पर उनकी नाराजगी स्वाभाविक थी।"

जिम्मी शेरगिल की फिल्में (Jimmy shergill Movies)

जिम्मी शेरगिल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 में फिल्म 'माचिस' से की थी। उन्हें बड़ी पहचान 2000 में आई फिल्म 'मोहब्बतें' से मिली। इसके बाद उन्होंने 'हासिल', 'मुन्नाभाई एमबीबीएस', 'दिल है तुम्हारा' और 'साहेब बीवी और गैंगस्टर' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। आने वाले दिनों में वह 'दे दे प्यार दे 2', 'बुलेट विजय' और 'मिस्टर आई' जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री जिम्मी शेरगिल और उनके परिवार के साथ खड़ी है।

