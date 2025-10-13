Jimmy shergill father Dies: फेमस एक्टर के पिता का निधन, परिवार में पसरा मातम

Jimmy shergill father Dies: बॉलीवुड के फेमस एक्टर जिम्मी शेरगिल के परिवार में मातम छा गया है। जिम्मी के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल का 11 अक्टूबर को निधन हो गया है। उन्होंने 90 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। परिवार ने जानकारी दी है कि उनके लिए भोग और अंतिम अरदास का आयोजन 14 अक्टूबर को शाम 4:30 से 5:30 बजे तक मुंबई के सांताक्रूज वेस्ट स्थित गुरुद्वारा धन पोथोहर नगर में किया जाएगा। इस खबर के बाद से ही लोग अपने फेवरेट एक्टर के पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और परिवार को गहरा सदमा लगा है।