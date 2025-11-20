गरीबी में कटा था बचपन, बदकिस्मत का मिला टैग, आज करोड़ों का मालिक है ये बॉलीवुड स्टार

Jisshu Sengupta (सोर्स: X @srijitspeaketh)
Jisshu Sengupta: बॉलीवुड में हर एक्टर के स्टार बनने के चमक-धमक के पीछे हमेंशा एक लंबी और संघर्ष भरी कहानी छिपी होती है। तो आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय करने में काफी परेशानियां झेली है। एक वक्त ऐसा भी था जब एक्टर बनने से पहले उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और लोग उन्हें 'बदकिस्मत का टैग' देते थे। लेकिन आज वो बंगाल के सुपरस्टार होने के साथ बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। बता दें, आज वो 3 बंगलों और लग्जरी कारों के मालिक हैं। ये कहानी है टैलेंटेड एक्टर जीशू सेनगुप्ता की।
दरअसल, जीशू सेनगुप्ता ने हाल ही में अपने बचपन के संघर्षों के बारे में बताया कि उनके परिवार ने काफी मुश्किलों का सामना किया है। साथ ही, उन्होंने आगे बताया, "एक समय था जब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी था, पैसे भी और 6 महीने तक हमारे घर में बिजली नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता बिल तक नहीं भर पा रहे थे।"
इन सबके बीच जीशू ने कभी इतना बड़ा सपना नहीं देखा था। जो वो आज बन चुके है। दरअसल, पहले वो एक ड्रमर थे और क्रिकेट खेलते थे। शाम को ड्रम बजाकर वो अपनी पॉकेट मनी कमाते थे। उनकी जिंदगी तब बदली जब 18 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला टेलीविजन शो 'महाप्रभु' में काम करने का मौका मिला। इस शो से उन्हें रोजाना 250 रुपये मिलते थे और यहीं से उनके सितारे चमकने शुरू हुए, फिर धीरे-धीरे वो बंगाली टीवी शोज के एक बड़े स्टार बन गए।
इसके बाद, साल 2001 में जीशू ने टीवी छोड़कर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का मन बनाया। ये फैसला उनके लिए एक मुश्किलों से भरा था, क्योंकि फिल्मों में काम ना मिलने के कारण उन्हें 'बदकिस्मत एक्टर' कहा जाने लगा था और कई महीनों तक उनके पास कोई काम नहीं था। उन्हें केवल सी-ग्रेड फिल्मों में हीरो के रोल मिलते थे। उनकी किस्मत ने एक बार फिर करवट ली।
इस दौरान फिल्म 'अबोहोमान' से फिल्मी दुनिया में अपनी धाक जमाई। साथ ही, फिल्म 'बर्फी', 'पीकू', 'मर्दानी 2', 'मणिकर्णिका' जैसी बड़ी कई सफल फिल्मों में उन्होंने यादगार किरदार निभाईं। इसके बाद उन्होंने हिट हिंदी वेब शो 'ट्रायल्स' में भी काम किया है, जिसे फैंस से काफी अच्छा रिस्पॉस मिला। जिसकी वजह से आज जीशू सेनगुप्ता की गिनती सफल एक्टर्स में होती है। उनके कोलकाता में तीन आलीशान बंगले हैं और उनके गैराज में मर्सिडीज, रेंज रोवर जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं।
वो अब सिर्फ बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। बता दें, आने वाले समय में जीशू प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आएंगे, जिसमें अक्षय कुमार और परेश रावल अहम रोल में हैं। ये फिल्म अगले साल रीलीज होने वाली है। जीशू सेनगुप्ता का ये फिल्मी सफर उन सभी के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी मुश्किलों से लड़ने को तैयार रहते हैं।
