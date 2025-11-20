गरीबी में कटा था बचपन, बदकिस्मत का मिला टैग, आज करोड़ों का मालिक है ये बॉलीवुड स्टार

Jisshu Sengupta: बॉलीवुड में हर एक्टर के स्टार बनने के चमक-धमक के पीछे हमेंशा एक लंबी और संघर्ष भरी कहानी छिपी होती है। तो आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय करने में काफी परेशानियां झेली है। एक वक्त ऐसा भी था जब एक्टर बनने से पहले उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और लोग उन्हें 'बदकिस्मत का टैग' देते थे। लेकिन आज वो बंगाल के सुपरस्टार होने के साथ बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। बता दें, आज वो 3 बंगलों और लग्जरी कारों के मालिक हैं। ये कहानी है टैलेंटेड एक्टर जीशू सेनगुप्ता की।