Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

गरीबी में कटा था बचपन, बदकिस्मत का मिला टैग, आज करोड़ों का मालिक है ये बॉलीवुड स्टार

Jisshu Sengupta: आज हम आपको एक ऐसे स्टार के बारे में बताने वाले, जिसका बचपन गरीबी में बीता लेकिन आज वो बंगाल के सुपरस्टार होने के साथ बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुके हैं…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 20, 2025

गरीबी में कटा था बचपन, बदकिस्मत का मिला टैग, आज करोड़ों का मालिक है ये बॉलीवुड स्टार

Jisshu Sengupta (सोर्स: X @srijitspeaketh)

Jisshu Sengupta: बॉलीवुड में हर एक्टर के स्टार बनने के चमक-धमक के पीछे हमेंशा एक लंबी और संघर्ष भरी कहानी छिपी होती है। तो आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय करने में काफी परेशानियां झेली है। एक वक्त ऐसा भी था जब एक्टर बनने से पहले उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और लोग उन्हें 'बदकिस्मत का टैग' देते थे। लेकिन आज वो बंगाल के सुपरस्टार होने के साथ बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। बता दें, आज वो 3 बंगलों और लग्जरी कारों के मालिक हैं। ये कहानी है टैलेंटेड एक्टर जीशू सेनगुप्ता की।

गरीबी में कटा था बचपन

दरअसल, जीशू सेनगुप्ता ने हाल ही में अपने बचपन के संघर्षों के बारे में बताया कि उनके परिवार ने काफी मुश्किलों का सामना किया है। साथ ही, उन्होंने आगे बताया, "एक समय था जब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी था, पैसे भी और 6 महीने तक हमारे घर में बिजली नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता बिल तक नहीं भर पा रहे थे।"

इन सबके बीच जीशू ने कभी इतना बड़ा सपना नहीं देखा था। जो वो आज बन चुके है। दरअसल, पहले वो एक ड्रमर थे और क्रिकेट खेलते थे। शाम को ड्रम बजाकर वो अपनी पॉकेट मनी कमाते थे। उनकी जिंदगी तब बदली जब 18 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला टेलीविजन शो 'महाप्रभु' में काम करने का मौका मिला। इस शो से उन्हें रोजाना 250 रुपये मिलते थे और यहीं से उनके सितारे चमकने शुरू हुए, फिर धीरे-धीरे वो बंगाली टीवी शोज के एक बड़े स्टार बन गए।

फिल्मी दुनिया में भी अपनी धाक जमाई

इसके बाद, साल 2001 में जीशू ने टीवी छोड़कर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का मन बनाया। ये फैसला उनके लिए एक मुश्किलों से भरा था, क्योंकि फिल्मों में काम ना मिलने के कारण उन्हें 'बदकिस्मत एक्टर' कहा जाने लगा था और कई महीनों तक उनके पास कोई काम नहीं था। उन्हें केवल सी-ग्रेड फिल्मों में हीरो के रोल मिलते थे। उनकी किस्मत ने एक बार फिर करवट ली।

इस दौरान फिल्म 'अबोहोमान' से फिल्मी दुनिया में अपनी धाक जमाई। साथ ही, फिल्म 'बर्फी', 'पीकू', 'मर्दानी 2', 'मणिकर्णिका' जैसी बड़ी कई सफल फिल्मों में उन्होंने यादगार किरदार निभाईं। इसके बाद उन्होंने हिट हिंदी वेब शो 'ट्रायल्स' में भी काम किया है, जिसे फैंस से काफी अच्छा रिस्पॉस मिला। जिसकी वजह से आज जीशू सेनगुप्ता की गिनती सफल एक्टर्स में होती है। उनके कोलकाता में तीन आलीशान बंगले हैं और उनके गैराज में मर्सिडीज, रेंज रोवर जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं।

बिजनेस क्लास

वो अब सिर्फ बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। बता दें, आने वाले समय में जीशू प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आएंगे, जिसमें अक्षय कुमार और परेश रावल अहम रोल में हैं। ये फिल्म अगले साल रीलीज होने वाली है। जीशू सेनगुप्ता का ये फिल्मी सफर उन सभी के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी मुश्किलों से लड़ने को तैयार रहते हैं।

ये भी पढ़ें

‘मैं बहुत रोती थी, जब मुझे रिजेक्ट कर दिया…’ मैथिली ठाकुर ने गरीबी और तानों को पार कर बनी सबसे युवा विधायक
मनोरंजन
'मैं बहुत रोती थी, जब मुझे रिजेक्ट कर दिया...' मैथिली ठाकुर ने गरीबी और तानों को पार कर बनी सबसे युवा विधायक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

20 Nov 2025 09:09 pm

Published on:

20 Nov 2025 09:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गरीबी में कटा था बचपन, बदकिस्मत का मिला टैग, आज करोड़ों का मालिक है ये बॉलीवुड स्टार

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

40 लाख के बजट में बनी हॉरर फिल्म ने कमाए 1.17 करोड़, पुरानी हवेलियों का खौफ आज भी कायम

40 लाख के बजट में बनी हॉरर फिल्म ने कमाए 1.17 करोड़, पुरानी हवेलियों का खौफ आज भी कायम
बॉलीवुड

अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- वो मेरी गर्लफ्रेंड…

Ahaan Panday React On Relationship with Aneet Padda
बॉलीवुड

Sonam Kapoor Pregnancy: सोनम कपूर ने प्रिंसेज डायना के लुक में दी गुड न्यूज, दोबारा मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस

Sonam Kapoor Announces second Pregnancy
बॉलीवुड

Masti 4 First Review: एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?

Masti 4 : एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?
बॉलीवुड

कौन शाहरुख खान? विवेक ओबेरॉय ने आखिर क्यों कही ये बात, कारण आया सामने

Vivek Oberoi said Who Is Shah Rukh Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.