'मैं बहुत रोती थी, जब मुझे रिजेक्ट कर दिया...' मैथिली ठाकुर ने गरीबी और तानों को पार कर बनी सबसे युवा विधायक

मैथिली ठाकुर ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक पुराने इंटरव्यू में बताया था, 'मां ने उनके शुरुआती सालों के संघर्षों का खुलासा कर बताया था। परिवार को एक दशक में 17 बार घर बदलना पड़ा। इसका मेन रीजन था मैथिली और उनके भाइयों का संगीत रियाज, जिससे पड़ोसी हमेंशा शिकायत करते थे। साथ ही, मां ने ये भी बताया, "बच्चे कभी शरारती नहीं थे और ना ही किसी को परेशान करते थे, लेकिन हम घर बदलते रहे ताकि वो शांति से रियाज कर सकें।" उस समय वो सिर्फ एक कमरे वाले घरों में ही रहते थे, जो हमेंशा किसी और के घर से जुड़े होते थे। हालांकि, संघर्ष के बाद 2017 में परिवार ने दिल्ली के द्वारका में एक घर खरीदा और 2020 में एक बड़े अपार्टमेंट में रहने लगे, जो खासतौर पर साउंडप्रूफ था।