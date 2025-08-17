Jyoti Chandekar Dies: 200 अवॉर्ड्स जीत चुकी फेमस एक्ट्रेस का निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Jyoti Chandekar Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर आ रही हैं। फेमस एक्ट्रेस ज्योति चंदेकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। एक्ट्रेस की मौत स्वास्थ्य संबधी समस्याओं के कारण हुई है। ज्योति चंदेकर कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस तेजस्विनी पंडित की मां थी जिनका मराठी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। अब उनके अचानक मौत से उनके चाहने वाले लोग सदमे में हैं। साथ ही इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई है।
एक्ट्रेस ज्योति मराठी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थीं। एक्ट्रेस अपनी बीमारी का इलाज महाराष्ट्र के पुणे में करवा रही थीं। हालांकि उन्हें कौन सी बीमारी थी। इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है लेकिन उनकी मौत से उनका पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। अपनी मां की मौत की खबर तेजस्विनी पंडित ने खुद दी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि ज्योति चंदेकर का अंतिम संस्कार 17 अगस्त यानी आज सुबह पुणे के वैकुंठ श्मशान घाट पर किया जाएगा।
ज्योति ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से 12 साल से ही कर ली थी। पहले उन्होंने हिंदी फिल्मों में छोटी-मोटी भूमिका निभाई और मराठी फिल्मों में अपना नाम बनाया। इसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया। यहां भी उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हो गए और ज्योति मराठी सीरियल ‘थरल तार मैग’ में ‘पूर्णा आजी’ के रोल से घर-घर में फेमस हो गई थीं। उन्होंने अपनी काबिलियत पर अपने नाम 200 से ज्यादा अवॉर्ड किए।
मराठी इंडस्ट्री के साथ ही उनके फैंस उनके अचानक दुनिया छोड़कर जाने से सदमे में हैं। ज्योति चंदेकर का आखिरी धारावाहिक प्रसारित करने वाले चैनल स्टार प्रवाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिवंगत अभिनेत्री के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की हैं। समृद्धि केलकर, समीर परांजपे, सुरेखा कुदाची जैसे कई फेमस मराठी स्टार्स ने भी ज्योति चंदेकर की मौत पर दुख व्यक्त किया है।