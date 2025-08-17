Jyoti Chandekar Dies: 200 अवॉर्ड्स जीत चुकी फेमस एक्ट्रेस का निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Jyoti Chandekar Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर आ रही हैं। फेमस एक्ट्रेस ज्योति चंदेकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। एक्ट्रेस की मौत स्वास्थ्य संबधी समस्याओं के कारण हुई है। ज्योति चंदेकर कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस तेजस्विनी पंडित की मां थी जिनका मराठी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। अब उनके अचानक मौत से उनके चाहने वाले लोग सदमे में हैं। साथ ही इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई है।