रामानंद सागर की ‘श्री कृष्णा’ में यशोदा मैया बनी एक्ट्रेस असल जिंदगी में दिखती हैं ऐसी, 33 साल बाद पहचानना होगा मुश्किल

Ramanand Sagar Shri Krishna Actress Damini: टीवी के फेमस शो रामायण के डायरेक्टर रामानंद सागर की एक और पॉपुलर सीरीज ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। हम बात कर रहे हैं साल 1993 में आया टीवी शो 'श्री कृष्णा' की। रामायण की तरह ये शो भी टीवी का नंबर वन शो बना गया था, इसने जनता को कई सालों तक एंटरटेन किया। इसमें कान्हा की पूरी कहानी दिखाई गई थी। वहीं, जिस एक्ट्रेस ने शो मेें यशोदा मैया का किरदार निभाया था उनका लुक 33 साल बाद काफी बदल गया है। यशोदा का किरदार निभाने वाली दामिनी शेट्टी अब काफी अलग दिखती हैं, उनका ये मॉडर्न अवतार देखने के बाद शायद उन्हें पहचान पाना मुश्किल होगा।।
एक्ट्रेस दामिनी शेट्टी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत ही रामानंद सागर की श्री कृष्णा से की थी। उन्हें यशोदा मैया के किरदार में बेहद पसंद किया गया था। उस समय वह घर-घर में मशहूर हो गई थी। लोग उन्हें असल जिंदगी में यशोदा मैया के नाम से ही जानने और पूजने लगे थे उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए थे, श्री कृष्णा के बाद दामिनी ने परंपरा, अलिफ़ लैला, हॉरर शो, क्राइम पेट्रोल जैसे शोज में काम किया है, लेकिन उन्हें जो पॉपुलैरिटी यशोदा बनकर मिली थी वह किसी और शो से नहीं मिल पाई।
दामिनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर भी करती रहती हैं। उन्होंने शो श्री कृष्णा की शूटिंग के दौरान की भी कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हुई हैं। अगर उनकी उस समय की तस्वीरें देखें और अभी की तस्वीरें देखें तो यकीन करना काफी मुश्किल होगा। अब दामिनी काफी बदली हुई नजर आती हैं और उनकी इन तस्वीरों पर उनके फैंस आज भी प्यार लुटाना और उनकी तारीफ करना नहीं भूलते हैं और खुद दामिनी भी अपने उस समय के अनुभव अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं।
बता दें, एक्टिंग के साथ दामिनी ने प्रोड्यूसर बनकर भी कई शो होस्ट किए हैं। दामिनी ने बतौर राइटर भी काम किया है। उन्होंने टीवी शो शास्त्री सिस्टर्स, लौट आओ तृषा, बानी इश्क दा कलमा, मर्यादा, छोटी बहू जैसे शो की कहानी लिखी है और उनके ये शो टीवी पर काफी पॉपुलर भी हुए थे। लोगों को इन शोज की कहानी बेहद पसंद आई थी।