रामानंद सागर की ‘श्री कृष्णा’ में यशोदा मैया बनी एक्ट्रेस असल जिंदगी में दिखती हैं ऐसी, 33 साल बाद पहचानना होगा मुश्किल

Ramanand Sagar Shri Krishna Actress Damini: टीवी के फेमस शो रामायण के डायरेक्टर रामानंद सागर की एक और पॉपुलर सीरीज ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। हम बात कर रहे हैं साल 1993 में आया टीवी शो 'श्री कृष्णा' की। रामायण की तरह ये शो भी टीवी का नंबर वन शो बना गया था, इसने जनता को कई सालों तक एंटरटेन किया। इसमें कान्हा की पूरी कहानी दिखाई गई थी। वहीं, जिस एक्ट्रेस ने शो मेें यशोदा मैया का किरदार निभाया था उनका लुक 33 साल बाद काफी बदल गया है। यशोदा का किरदार निभाने वाली दामिनी शेट्टी अब काफी अलग दिखती हैं, उनका ये मॉडर्न अवतार देखने के बाद शायद उन्हें पहचान पाना मुश्किल होगा।।