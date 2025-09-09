Kajal Aggarwal की मौत की खबर से मचा था बवाल, अब खुद एक्ट्रेस का आया बयान

Kajal Aggarwal Passed Away Fake News: साउथ की मशहूर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को लेकर सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली खबर वायरल हुई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया है। इस खबर के आते ही उनके फैंस में खलबली मच गई, हर कोई अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में जानने को बेताब हो गया, लेकिन अब खुद काजल अग्रवाल ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि वह बिल्कुल सुरक्षित हैं।