Kajal Aggarwal की मौत की खबर से मचा था बवाल, अब खुद एक्ट्रेस का आया बयान

Kajal Aggarwal Passed Away Fake News: साउथ की मशहूर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को लेकर सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली खबर वायरल हुई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया है। इस खबर के आते ही उनके फैंस में खलबली मच गई, हर कोई अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में जानने को बेताब हो गया, लेकिन अब खुद काजल अग्रवाल ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि वह बिल्कुल सुरक्षित हैं।
काजल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के जरिए एक्ट्रेस ने मौत की झूठी खबरों पर विराम लगाया। उन्होंने लिखा, "मेरे बारे में कुछ झूठी खबरें फैली हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। सच कहूं तो ये सुनकर मुझे हंसी आई, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है।"
एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, "भगवान की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूं, सुरक्षित हूं और अच्छा कर रही हूं। आप सबसे अनुरोध है कि ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करें और न ही इन्हें फैलाएं। चलिए, सच और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हैं।"
काजल के इस पोस्ट के बाद उनके फैंस काफी खुश हो गए और सभी ने राहत की सांस ली। साथ ही उनकी लंबी उम्र की दुआ भी मांगी। बता दें, हाल ही में काजल अग्रवाल अपने पति गौतम किचलु के साथ मालदीव में छुट्टियां मनाकर लौटी हैं। उन्होंने अपनी वेकेशन की कई तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसमें वह अपने पति के साथ मस्ती करती नजर आ रही थी।
काजल अग्रवाल ने सिर्फ साउथ सिनेमा में ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड को भी शानदार फिल्में दी है। उन्हें अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम' में उनके किरदार के लिए खूब पसंद किया गया था। अब वह जल्द ही निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगी, जिसमें वह रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाती दिखेंगी।