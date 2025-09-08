13 साल पहले आए गाने पर करीना कपूर ने उड़ाया गर्दा, डांस देख लोगों ने बजाई तालियां

Kareena Kapoor Video: बॉलीवुड की हॉट और ग्लैमर एक्ट्रेस करीना कपूर खान हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब वह अपने डांस को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हर तरफ उनका ये डांस वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल, करीना कपूर खान हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक ज्वेलरी स्टोर के उद्घाटन समारोह में पहुंची थीं, जहां वह शिमरी साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थीं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लेकिन इसी बीच डांस का एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है।