13 साल पहले आए गाने पर करीना कपूर ने उड़ाया गर्दा, डांस देख लोगों ने बजाई तालियां

करीना कपूर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बेबो ने 32 साल पुराने गाने पर ठुमके लगाए हैं। वीडियो को लोग फुल एंटरटेनमेंट बता रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 08, 2025

Kareena Kapoor Dance
करीना कपूर की डांस वीडियो से ली गई तस्वीर

Kareena Kapoor Video: बॉलीवुड की हॉट और ग्लैमर एक्ट्रेस करीना कपूर खान हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब वह अपने डांस को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हर तरफ उनका ये डांस वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल, करीना कपूर खान हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक ज्वेलरी स्टोर के उद्घाटन समारोह में पहुंची थीं, जहां वह शिमरी साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थीं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लेकिन इसी बीच डांस का एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है।

करीना कपूर का डांस वीडियो वायरल (Kareena Kapoor Dance Video)

करीना कपूर का जो डांस वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें करीना ने फिल्म ‘दबंग’ के अपने गाने 'फेविकोल से' पर जमकर ठुमके लगाए। उन्होंने गाने के मशहूर स्टेप्स को बखूबी किया और उनके हाव-भाव भी लाजवाब दिखे। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाते और सीटियां बजाते हुए इस मोमेंट को एंजॉय करते दिखे। अब वीडियो पर लोग कमेंट कर करीना कपूर खान की तारीफ कर रहे हैं , तो कई इसपर सवाल उठा रहा है।

गाने के चुनाव पर उठे सवाल (Kareena Kapoor Dance In Event)

करीना के इस वीडियो को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। जहां कई लोग उनके डांस की जमकर तारीफ करते दिखा। तो किसी ने इसे गलत बताया। एकसयूजर का लिखा, “ऐसे में इवेंट में गाने का चुनाव सही नहीं था।” दूसरे ने लिखा, “उनके और भी कई अच्छे गाने हैं जो किसी ज्वेलरी इवेंट में बजाए जा सकते थे।" तीसरे ने लिखा, “इसकी कोई जरूरत नहीं थी।" एक और यूजर ने लिखा, "करीना आज भी आप उतनी ही सुंदर है जितनी पहले थी।"

एक अन्य ने लिखा, “आपके डांस पर हम दिल हार गए।” वहीं, कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, "नवाब की बीवी को ये सब शोभा नहीं देता।" इस सबके बावजूद, इवेंट में करीना की लोकप्रियता साफ दिखाई दी। फैंस ने उनके नाम के नारे लगाए, तस्वीरें खींची और उन पर खूब प्यार बरसाया।

