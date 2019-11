इस बॉलीवुड खान ने सलमान की मूवी 'दबंग 3' को बताया सुपरफ्लाप, कहा- रिक्शेवाले...

एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट कमाल राशिद खान अकसर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। वह आए दिन बॉलीवुड के सेलेब्स से पंगा लेते रहते हैं। अब उनके निशाने पर आए है सुपरस्टार सलमान खान। जी हां, केआरके ने सलमान की बहुप्रतिक्षित फिल्म 'दबंग 3' को लेकर भविष्यवाणाी की है। फिल्म क्रिटिक और कंट्रोवर्सियल पर्सनैलिटी कमाल राशिद खान ने 'दबंग 3' को रिलीज से पहले खराब फिल्म का खिताब दे दिया है।

केआरके ने फिल्म के गाने और ट्रेलर को बकवास बताया है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को देखने के लिए केवल रिक्शावाले और लुख्खे ही जायेंगे। इसे इस साल की फ्लॅाप फिल्म करार रिलीज से पहले दे दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि भूषण कुमार और आनंद एल राय काफी समय से सलमान को एक फिल्म के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाईजान सबसे फ्लॅाप निर्माता भूषण के साथ काम करने का रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सलमान खान की 'दबंग 3' 150 करोड़ से अधिक की कमाई नहीं कर पायेंगी।

Hey fans of Salman Khan , pls chill. I do accept that he is the biggest super of Bollywood. But now ppl are not interested to watch old type south masala film like #Dabangg3 with 90s type crap music. This is the only reason that this film will be a super flop like #Marjaavaan!