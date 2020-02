कंगना को महंगा पड़ा वजन बढ़ाना, हो रही ये परेशानी, अब ले रही हैं बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट

एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों फिल्म ‘थलाइवी’ की शूटिंग में बिजी हैं। मूवी के लिए वह वजन भी बढ़ाया हैं। लेकिन यह वजन उनके ऊपर भारी पड़ गया है। कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने कई ट्वीट किए हैं। जिसमें रंगोली ने लिखा, ‘तनु वेड्स मनु’ के दौरान कंगना का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उन्हें पैर में 52 टांके आए थे। फिल्म ‘मणिकर्णिका’ के दौरान उनके को-एक्टर ने गलती से उनके सिर पर एक हैवी मेटल तलवार से वार किया तो उन्हें सिर पर 15 टांके आए थे। कंगना अब ‘थलाइवी’ के लिए वजन बढ़ा रही हैं और अपनी हेल्थ के साथ खेल रही हैं। हम उन सभी आर्टिस्ट को सलाम करते हैं जो आगे आकर अपने ह्यूमन लिमिट्स को पार कर हम तक पहुंचते हैं।

रंगोली ने एक यूजर्स को जवाब देते हुए लिखा, 'थैंक्यू मैम! आपने कंगना के समर्पण को नोटिस किया। वैसे भी कुछ हफ्तों में 10 किलो तक वजन बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो बेस्ट मेडिकल हेल्प ले रही है। फिर भी इस तरह का काम करने के लिए वाकई बहुत हिम्मत चाहिए।'

In TWM Kangana had a bike accident and got 52 stitches in her foot, in Manikarnika her actor accidentally hit her head with a heavy metal sword she got 15 stitches on her forehead, now she has gained lot of weight put her health at stake...(contd)