Kangana Ranaut ने बताया हिंदू, मुस्लिम और सिख उनसे क्यों करते हैं नफरत?

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। इसकी वजह है उनका एक के बाद एक ट्वीट करना। हर मुद्दे पर बात रखने वालीं कंगना का विवादों से गहरा नाता है। हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर किए गए उनके एक ट्वीट के कारण सोशल मीडिया पर काफी बवाल हो गया था। ज्यादातर सेलेब्स उनके खिलाफ हो गए थे। ऐसे में अब कंगना ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी ईमानदारी और साफगोई की वजह से ज्यादातर लोग मुझसे नफरत करते हैं।

एक्ट्रेस ने ट्वीट कर लिखा, 'मैं फिल्म उद्योग को लेकर ईमानदार रही हूं, इसलिए उनमें से ज्यादातर लोग मेरे खिलाफ हैं, मैंने आरक्षण का विरोध किया तो सबसे ज्यादा हिंदू मुझसे नफरत करते हैं, मणिकर्णिका की रिलीज के दौरान मैंने करणी सेना के साथ लड़ाई की, इसलिए राजपूतों ने मुझे धमकी दी, मैं इस्लामवादी कंटरपंथियों के खिलाफ खड़ी हुई तो मुस्लिम नफरत करने लगे। मैं खालिस्तानियों से लड़ी तो अब ज्यादातर सिख मेरे खिलाफ हो गए हैं।'

वह आगे लिखती हैं, 'मेरे शुभचिंतक बताते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल मेरे जैसे वोट देने वाले को पसंद नहीं करता है, इसलिए स्पष्ट रूप से कोई भी राजनीतिक दल मेरी सराहना नहीं करता है। आप में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं जो करती हूं, वह क्यों करती हूं। वैसे इस दुनिया से परे एक ऐसी दुनिया में मेरी अवधारणा की सराहना की जाती है।'

So now most Sikhs are against me, my well wishers tell me no political party likes a vote repellent like me, so clearly no political party appreciates me, most of you wonder why I do what I do. Well in a world beyond this world in the world of my CONSCIENCE I am appreciated ❤️