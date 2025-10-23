‘कांतारा’ के ब्रह्मराक्षस को जाएंगे भूल, जब देखेंगे फिल्म ‘दशेरा’ में वाघमाता का तांडव

‘दशेरा’ फिल्म का पोस्टर। (इमेज सोर्स: इंस्टाग्राम)
Upcoming Movie Dusshera: अगर आप ‘कांतारा’ (Kantara: Chapter 1) के ब्रह्मराक्षस से रोमांचित हो चुके हैं और अब कुछ नया और भी दिलचस्प चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए ‘दशेरा’ के लिए। यह फिल्म आपको जंगल की गहराइयों में ले जाएगी, जहां दैवीय शक्ति वाघमाता का राज है। कहानी गांव के भोले-भाले लोगों और प्रकृति की अलौकिक शक्ति के बीच के अनोखे रिश्ते को बयां करती है। रहस्य, रोमांच और आस्था से भरी इस यात्रा में, ‘दशेरा’ आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी।
आपने अब तक जंगल की बहुत सी फिल्में देखी होंगी। लेकिन ‘दशेरा’ (Dusshera) की कहानी थोड़ी अलग है। ऐसा मेकर्स दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फिल्म भक्ति, शक्ति और रहस्यों से भरी है। कहानी रहस्यमय जंगल और आबाबारी गांव (गुजरात) के लोगों पर आधारित है।
पिछले दिनों मेकर्स ने फिल्म (Dusshera) का धमाकेदार टीजर रिलीज किया था, जिसे देख लोग हैरान हो गए थे। टीजर में साफ-साफ दिखाया गया है कि कोई 'जंगल की देवी' हैं। जिससे लोगों की आस्था और विश्वाश जुड़ी हुई है। जीव-जंतुओं की भी वहीं रक्षक हैं। उनकी लड़ाई किससे है, ये देखना दिलचस्प है? टीजर दमदार है, लोगों को फिल्म का इंतजार है।
टीजर देखने के बाद एक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिखा, “क्या मस्त फिल्म की कहानी है यार।”
दूसरे ने तारीफ करते हुए लिखा, “मजा आएगा फिल्म देखने में।”
जंगल की रहस्यमयी ‘दशेरा’ फिल्म की रिलीज को लेकर मेकर्स ने कोई हिंट नहीं दिया है। हालांकि सूत्रों की मानें तो ये फिल्म साल के अंत या फिर शुरुआत में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। फिल्म में जगदीश इटालिया, आनंद देव नाइक, कार्तिक जे, मानसी नाइक, युग इटालिया समेत कई दमदार कलाकार नजर आने वाले हैं।
