‘कांतारा’ के ब्रह्मराक्षस को जाएंगे भूल, जब देखेंगे फिल्म ‘दशेरा’ में वाघमाता का तांडव

Upcoming Movie Dusshera: अगर आप ‘कांतारा’ (Kantara: Chapter 1) के ब्रह्मराक्षस से रोमांचित हो चुके हैं और अब कुछ नया और भी दिलचस्प चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए ‘दशेरा’ के लिए। यह फिल्म आपको जंगल की गहराइयों में ले जाएगी, जहां दैवीय शक्ति वाघमाता का राज है। कहानी गांव के भोले-भाले लोगों और प्रकृति की अलौकिक शक्ति के बीच के अनोखे रिश्ते को बयां करती है। रहस्य, रोमांच और आस्था से भरी इस यात्रा में, ‘दशेरा’ आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी।