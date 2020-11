मुंबई। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान कपिल देव ( Kapil Dev ) वर्ष 1983 में जीते विश्व कप पर फिल्म '83' ( 83 Film ) नहीं बनाना चाहते थे। पहली बार भी उनकी ना थी और अब भी वह यही बात कहते हैं। जब उन्हें पता चला कि इस मूवी में उनका किरदार रणवीर सिंह ( Ranveer Singh ) और उनकी पत्नी का किरदार दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) करेंगी, तो वे डर गए थे। यह खुलासे कपिल ने नेहा धूपिया के चैट शो 'नो फिल्टर नेहा' ( No filter Neha Show ) में किए हैं।

रणवीर के किरदार निभाने को लेकर डर गए थे कपिल

इस शो में जब कपिल से पूछा गया कि उनकी पत्नी रोमी का फिल्म बनने को लेकर क्या रिएक्शन था, तो उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा डरा हुआ था। मुझे लगा कि वह एक एक्टर है। आप किसी खेल और एथलेटिक्स की नकल कर रहे हैं। क्या उनके पास इतना ही है? लेकिन, जब मैंने उनके साथ समय बिताया, तो मैं हैरान था कि उन्होंने इस पर कितना समय लगाया है। पिछले साल जून और जुलाई में, उन्होंने करीब आठ घंटे क्रिकेट के मैदान पर बिताए थे और मुझे डर लगता था। मैं कहना चाहूंगा कि वह 20 साल का नहीं है और उन्हें चोटिल नहीं होना चाहिए। मुझे उनकी चिंता थी। मुझे लगता है कि जहां कलाकार और अभिनेता एकसाथ सामने आते हैं, तो उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है।

