‘कभी अलविदा ना कहना’ को लेकर करण जौहर ने किया बड़ा खुलासा, बोले- सेट पर रोने लगे थे अभिषेक बच्चन

Karan Johar: दिग्गज अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए हैं। अपनी फिल्म 'मर्दानी 3' की रिलीज की तैयारी के बीच, उन्होंने फिल्म निर्माता और अपने पुराने दोस्त करण जौहर के साथ अपनी जर्नी और बॉन्डिंग पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान जहां रानी ने फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में अपनी आवाज देने के लिए करण जौहर को शुक्रिया किया और इमोशनल हो गईं, वहीं, करण जौहर ने फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' से जुड़े कुछ भावुक लम्हों को शेयर किया। इस इंटरव्यू में करण जौहर ने खुलासा किया है कि पर्दे पर दिखाई देने वाले इमोशंस ने फिल्म के कलाकारों पर पर्दे के पीछे किस तरह असर डाला था।