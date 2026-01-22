रानी मुखर्जी की आंखों में आए आंसू, भारी आवाज के लिए जब मिली आलोचना, फिर दोस्त ने यूं बदल दी जिंदगी

इस पूरे फैसले को याद करते हुए रानी मुखर्जी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि करण जौहर ने उन पर भरोसा दिखाया और उन्हें अपनी असली आवाज में डबिंग करने का मौका दिया। रानी ने बताया कि करण ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें अपनी आवाज में डबिंग करने में कोई परेशानी है। जब रानी ने मना किया, तो करण ने साफ कहा कि उन्हें उनकी आवाज पसंद है और वही फिल्म में रहेगी। रानी ने कहा कि अगर उस वक्त उनकी आवाज बदली जाती, तो शायद वो एक कलाकार के तौर पर आत्मविश्वास हासिल नहीं कर पातीं। उन्होंने करण को इसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी वजह से वो अपनी पहचान बना सकीं।