बॉलीवुड

दोस्ती, एक मंच और नेशनल अवॉर्ड! रानी का खास पल अपने आइडियल के साथ

Rani Mukerji Shahrukh Khan National Award: शाहरुख खान के साथ नेशनल अवॉर्ड जीतना रानी मुखर्जी के लिए बेहद भावनात्मक पल रहा। रानी ने इसे दशकों पुरानी दोस्ती और साझा सफर का प्रतीक बताया है।

मुंबई

Jan 19, 2026

Rani Mukerji Shahrukh Khan National Award: रानी मुखर्जी फिल्म इंडस्ट्री की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से हैं, जिन्होंने लगभग सभी टॉप एक्टर्स के साथ काम किया है। सबसे खास बात यह है कि वह इंडस्ट्री में सभी की फेवरेट भी रही हैं। खासकर तीनों खान आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ उनकी बॉन्डिंग कई मौकों पर देखने को मिली है। अब रानी मुखर्जी ने शाहरुख खान के साथ जुड़े अपने एक बेहद खास और भावनात्मक पल के बारे में बात की है।

नेशनल अवॉर्ड का यादगार पल

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (2025 में घोषित) में रानी मुखर्जी को फिल्म ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। वहीं शाहरुख खान को फिल्म ‘जवान’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इस विशेष अवसर पर रानी और शाहरुख दोनों साथ ही पुरस्कार समारोह में शामिल हुए और कार्यक्रम के दौरान एक साथ बैठे नजर आए।
रानी मुखर्जी ने शाहरुख खान के साथ नेशनल अवॉर्ड जीतने को अपने करियर का एक बेहद भावनात्मक और खास पल बताया। ‘जूम’ चैनल को दिए इंटरव्यू में रानी ने कहा कि शाहरुख के साथ यह सम्मान पाना उनके लिए बहुत ही पर्सनल अनुभव था। यह सिर्फ एक अवॉर्ड नहीं, बल्कि उनकी दशकों पुरानी दोस्ती और एक-दूसरे के साथ आगे बढ़े सफर का प्रतीक है, जिसने इस जीत को और भी खास बना दिया।


शाहरुख खान को मानती हैं अपना आइडल

रानी मुखर्जी ने बातचीत के दौरान शाहरुख खान को एक एक्टर, प्रोफेशनल और इंसान के रूप में अपना आदर्श बताया। उन्होंने कहा “शाहरुख पिछले 35 सालों से और मैं करीब 30 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हूं। अवॉर्ड मिले या न मिले, हमने हमेशा अपनी फिल्मों में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार उसी मेहनत और समर्पण का नतीजा है।”

‘मर्दानी 3’ के बारे में

रानी मुखर्जी जल्द ही ‘मर्दानी 3’ में नजर आएंगी। यह उनकी सुपरहिट पुलिस फ्रेंचाइजी मर्दानी का तीसरा भाग है। फिल्म में रानी एक बार फिर दमदार पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में दिखाई देंगी, जो एक खतरनाक भीख मांगने और चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग के खिलाफ मिशन पर होती हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है और इसकी कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है। ‘मर्दानी 3’ 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

शाहरुख़ खान

19 Jan 2026 07:15 pm

