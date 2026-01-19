दोस्ती, एक मंच और नेशनल अवॉर्ड! रानी का खास पल अपने आइडियल के साथ

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (2025 में घोषित) में रानी मुखर्जी को फिल्म ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। वहीं शाहरुख खान को फिल्म ‘जवान’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इस विशेष अवसर पर रानी और शाहरुख दोनों साथ ही पुरस्कार समारोह में शामिल हुए और कार्यक्रम के दौरान एक साथ बैठे नजर आए।

रानी मुखर्जी ने शाहरुख खान के साथ नेशनल अवॉर्ड जीतने को अपने करियर का एक बेहद भावनात्मक और खास पल बताया। ‘जूम’ चैनल को दिए इंटरव्यू में रानी ने कहा कि शाहरुख के साथ यह सम्मान पाना उनके लिए बहुत ही पर्सनल अनुभव था। यह सिर्फ एक अवॉर्ड नहीं, बल्कि उनकी दशकों पुरानी दोस्ती और एक-दूसरे के साथ आगे बढ़े सफर का प्रतीक है, जिसने इस जीत को और भी खास बना दिया।